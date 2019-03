Albert Rivera y Pablo Motos, una 'amistad' entre bambalinas

2015 y 2019 tienen una cosa en común: las visitas de Albert Rivera y Pablo Iglesias a El Hormiguero. De cara a las elecciones de entonces, los líderes de Ciudadanos y Podemos quisieron pasarse por el programa de Pablo Motos, algo que han repetido en esta ocasión por las próximas generales del 28 de abril.

Pablo Iglesias acudió este martes al programa, y Albert Rivera hará lo propio este miércoles. Lo curioso del asunto es que, analizando lo ocurrido con el líder de la formación morada, todo parece indicar que se repetirá la estampa del pasado: 'hostias' a Pablo y 'caricias' a Albert.

En su visita de 2015, Pablo Motos fue muy crítico con el de Podemos, igual que hizo este 26 de marzo. En ambos casos, se mostró muy en desacuerdo con algunas propuestas del partido de Iglesias y le pidió que concretara asuntos como de dónde "tenía pensado sacar el dinero" para llevarlas a cabo.

Este miércoles 26 de marzo, hizo lo propio. El presentador incluso le metió algún corte. El 'zasca' más sonado fue el relacionado con el chalet que se ha comprado Iglesias junto a su pareja, Irene Montero. Motos dijo que uno de los problemas que tenía ahora Iglesias "es haber hablado de la casta y ahora ser tú la casta", en alusión a las acusaciones de Iglesias a los políticos que vivían en urbanizaciones de lujo.

"Se os llena la boca de feminismo y luego a la hora de la verdad sois todos hombres", añadió el presentador cuando Iglesias aseguró que en su partido la próxima líder será una mujer.

A falta de ver la entrevista a Albert Rivera, que se emitirá este miércoles, todo apunta a que será mucho más amigable que la de Iglesias. De hecho, eso es justo lo que ocurrió en 2015. Entonces, el presentador fue fuertemente criticado por ello.

El del partido naranja quedó como un señor y Motos no le replicó ningún comentario o propuesta, lo que dio a entender que ambos mantienen una amistad entre bambalinas.

Esta diferencia de trato no pasó desapercibida en las redes:

