La drástica decisión que han tomado Albert Rivera y Malú respecto a su primer hijo

[Actualización 8/4/20; 16:10 horas: "Malú desmiente que vaya a dar a luz en su casa"]

Malú y Albert Rivera se encuentran en uno de los momentos más felices de su vida. Al menos, eso es lo que dan a entender con sus declaraciones.

El expresidente de Ciudadanos, en su última comparecencia con los medios, a comienzos de marzo, confesó sentirse muy dichoso: "Tengo una nueva vida a nivel personal que me ilusiona muchísimo”.

El nuevo trabajo de Rivera como abogado –por el que cobra un pastón– le ha venido de perlas a la pareja, que está esperando la llegada de su primer hijo. Malú, su pareja desde hace un año, está embarazada, y a finales de mayo dará a luz.

La pareja, no obstante, se encuentra muy preocupada por la llegada de su primer hijo en común, debido a la epidemia por coronavirus que hay en España. El parto de la cantante estaba programado para llevarlo a cabo en un hospital, pero ya no será así.

La decisión de Albert Rivera y Malú respecto a la llegada de su primer hijo

La llegada del primer hijo en común del abogado y la cantante se espera para finales del mes de mayo, y a los miedos y dudas habituales se ha sumado el pavor al coronavirus. Dar a luz en un hospital supondría poner en riesgo de contagio tanto a la madre como al niño, por eso la pareja ha decidido que el parto tenga lugar en su propia casa.

Así lo asegura la revista 'Lecturas' en su número de este miércoles. "Pisar un hospital español estaba generando ansiedad en la cantante, hasta el punto que Albert pensó en que su pareja diera a luz en el extranjero. Inglaterra, Holanda, Luxemburgo y Polonia fueron los países que la pareja barajó. (...) Pero el aumento de sus tasas de infectados y la medida del Gobierno español de reducir los vuelos e incluso cerrar el espacio aéreo hizo que Albert y Malú descartaran la opción de alumbrar en el extranjero", asegura el texto firmado por la periodista Laura Fa.

Por ello, al final han optado por "convertir una de las habitaciones de su hogar en un paritorio".

Malú: "Estoy más gorda y con ganas de llorar"

Malú, que se encuentra confinada en casa para evitar contagiarse de coronavirus, habló por primera vez de su embarazo en redes sociales hace unas semanas.

"Tengo que cuidarme de no contagiarme y no salir. Parece ser que no daña aparentemente al bebé, pero todavía no hay demasiados estudios muy claros y no se sabe muy bien. Así que no salgo nada, por si acaso", dijo.

Malú asimismo aseguró que su embarazo "va muy bien": "Desde el principio ha sido fácil, he tenido mucha suerte, porque afortunadamente no ha sido de vomitar, sino genial".

Tan bien le sientan las comidas que no para de comer: "Estoy cada vez más gorda, con barrigón, hay días que me cuesta un poco más, pero estoy encantada y está siendo muy fácil. Ahora que en vez de confinados estamos confitados, y yo tengo muchas ganas de comer y de llorar... ¡Tengo las hormonas...!", dijo.

El primer hijo de la pareja

Este bebé, presumiblemente niño, seráel primer hijo para la cantante mientras que para el político se trata del segundo, ya que ya tiene una hija, Daniela, de 8 años, fruto de su relación con Mariona Saperas.

Este hijo pone el broche de oro a una relación que se hizo oficial el pasado verano, cuando Rivera salió del hospital, acompañado por Malú.