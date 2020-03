Albert Rivera desvela cómo está llevando realmente la llegada de su segundo hijo

Albert Rivera ha regresado este lunes para anunciar cuáles serán sus nuevas funciones como integrante del despacho de abogados malagueño Martínez-Echeverría.

Tres meses y 20 días después de su retirada de Ciudadanos tras los malos resultados cosechados el pasado 10 de noviembre en las elecciones generales, Rivera ha asegurado que aunque ahora se encuentra a gusto, no descarta volver a la política en un futuro.

El abogado también ha revelado cómo se encuentra en su faceta personal e íntima.

Albert Rivera habla de Malú y del hijo que esperan

En estos meses, el expresidente de Ciudadanos se ha dedicado en estos meses a escribir su nuevo libro, que saldrá a la venta el próximo 15 de abril, días después de que se celebre la Asamblea General de Cs, prevista para mediados de marzo.

En este tiempo, Albert, de 40 años, se ha dedicado sobre todo a su familia. El expolítico, que aseguró al dejar el partido naranja que lo único que deseaba ahora era "ser feliz", está esperando la llegada de su segundo hijo. Malú, su pareja desde hace un año, está embarazada. La cantante, de 37 años, lleva tiempo también fuera de la música, y está centrada en su nueva vida con el catalán.

Hay mucha más vida a partir de ahora, tengo una nueva vida a nivel personal que me ilusiona muchísimo

La pareja se encuentra muy feliz con esta nueva aventura. Al menos eso ha dicho el propio Rivera en el acto mencionado: "He cargado las pilas. (...) Me he dedicado, sobre todo, al deporte, al descanso y a escribir mucho".

“Hay mucha más vida a partir de ahora, tengo una nueva vida a nivel personal que me ilusiona muchísimo”, ha dicho en referencia a su nueva familia.

El primer hijo de la pareja

Este bebé, presumiblemente niño, seráel primer hijo para la cantante mientras que para el político se trata del segundo, ya que ya tiene una hija, Daniela, de 8 años, fruto de su relación con Mariona Saperas.

Este hijo pone el broche de oro a una relación que se hizo oficial el pasado verano, cuando Rivera salió del hospital, acompañado por Malú.