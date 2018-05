Albert Rivera habla de su hija, su novia y lo que le gusta hacer en su tiempo de ocio

El presidente de Ciudadanos ha protagonizado la portada de junio de la revista ‘Esquire’, publicación a la que ha concedido una extensa entrevista, en la que ha hablado de su vida personal y de política. También ha posado mostrando su lado más sexy para el reportaje.

A lo largo de la entrevista de Albert Rivera podemos conocer algunos detalles, antes desconocidos de su vida privada. Su peluquero habitual está en Chueca, se levanta a las seis si tiene que coger un avión, a las ocho si tiene entrevistas y a las nueve, si tiene sesión de control al Gobierno.

Su vestuario lo eligen él y su novia, la exazafata Beatriz Tajuelo, teniendo como diseñadores de cabecera Hugo Boss y Emilio Tucci. “Al principio llevaba muchas camisas de rayas y cuadros, pero resulta que las rayas no puedes llevarlas a la televisión, y con los cuadros parece que siempre vas igual, cansan mucho. Así que, siempre de liso, porque con una camisa lisa y otra corbata pareces otro”.

Cuando no está trabajando, le gusta vestirse con camiseta y tejanos. La colonia que siempre usa, desde que entró en política, es la misma, Hugo Red de Hugo Boss. También es fiel a su escondite preferido al que le gusta ir cada verano, las calas de Baleares.

Sus aficiones, lecturas, series y lo que hace en su tiempo libre

Ahora está leyendo el best seller ‘Patria’, de Fernando Aramburu. “Es una En cuanto a sus cantantes preferidos están Estopa o Alejandro Sanz. “O toda, en general, porque escucho de todo y me gusta toda la música”. Las bebidas que más toma son el café con leche, siempre con azúcar, -del que puede tomar varios pero sólo hasta la hora de comer “debido a su hiperactividad neuronal”, y la Coca-Cola Zero.

Su jornada de trabajo suele ser de 14 a 18 horas. “Mi vida es muy muy flexible en el mal sentido. Yo no tengo horario de entrada ni de salida”. Cuando el tiempo se lo permite, trata “de buscar pequeños ratos para ir al cine con mi chica (una vez por semana; entre sus películas favoritas se encuentran ‘Philadelphia’ y ‘Mystic River’) o ver una serie (“ahora estoy disfrutando con ‘Sucesor designado’”. Anteriormente, se enganchó a la serie ‘Borgen’, que se asemejaba a su experiencia parlamentaria.

También le gusta “salir a cenar o hacer una escapada de fin de semana. Cuando voy con el equipo, siempre pido la piscina del hotel (fue campeón de natación de Cataluña a los 16 años y militó en el Granollers de waterpolo) o intento salir a correr un rato para desengrasar”. Otra de sus aficiones es quedar con sus amigos con los karts, como hizo hace unos días tras dar un mitin en León. Su padre fue campeón de España de esta modalidad.

El líder naranja también confiesa que tiene varias multas por exceso de velocidad. “Su penúltimo coche fue un Audi A3. Ahora mismo, conduce un Volkswagen Golf automático y no volvería por nada del mundo al cambio de marchas manual. Hace algún tiempo, cuando encarnó el cambio gamberro desnudándose para la foto, popularizó su Yamaha 1000 como el Pegaso de la nueva política española”, se puede leer en ‘Esquire’.

Albert habla de su hija y de sus dos cosas sagradas

A pesar del ritmo frenético que se vive en la política hay dos cosas que son sagradas para él, que están por encima de todo. La primera es respetar y que respeten sus fines de semana con Daniela, de 6 años, fruto de su relación con su exmujer, Mariona Saperas.

“Si respetan el fin de semana que me toca con mi hija, saben que me pueden exprimir al máximo el resto del tiempo”. Después continúa explicando: “Los fines de semana con ella, uno de cada dos, están marcados a fuego, son sagrados, y todo mi partido lo respeta. Y yo lo agradezco profundamente, porque saben que, si me los quitan, ya no soy yo”, ha señalado.

Su hija por el momento no es consciente del trabajo que hace su padre, sólo de que la cantidad de gente que le conoce. “No es fácil explicarle a un niño de seis años lo que estás haciendo en un partido político o en un Parlamento. En cualquier caso, lo que yo intento siempre es condicionarla lo menos posible para que sea libre y pueda tomar sus propias decisiones en el futuro”.

La problemática de los padres separados para hablar con sus hijos

En este momento de la entrevista es cuando Albert aprovecha para hablar de la dificultad que tienen a veces las parejas separadas para hablar a diario con sus hijos telemáticamente cuando no están con ellos, sino con el otro progenitor, y tienen que esperarse a los fines de semana asignados.

“Ser padre separado, con una agenda tan complicada como la mía y a 600 kilómetros de tu hija [como es su caso] no es fácil…”. Por eso propone su iniciativa de regular y fijar videollamadas, videoconferencias o interacciones telemáticas y abre el debate. “Hay una cosa que no está prevista en las sentencias de custodia y que hay que prever: las conexiones telemáticas, el uso de la tecnología, que te permite estar conectado desde la distancia a tu familia”.

Este tema está relacionado con la segunda cosa que es sagrada para Albert Rivera: “Para mí hay otra cosa que es sagrada: todos los días, antes de cenar, sobre las 8 o 9 de la noche, me conecto con mi hija. A través del móvil de su madre siempre intentamos hacer 10-15 minutos de videoconferencia para que me cuente lo que ha hecho, que yo le cuente dónde estoy… Hace 20 años, los padres que estaban separados y que vivían a 600 kilómetros de distancia de sus hijos solo tenían el fin de semana de visitas. Ahora tenemos estas tecnologías que ayudan a estar cerca, aunque estés lejos”.

Albert domina muy bien las mencionadas nuevas tecnologías. Después de licenciarse en Derecho en ESADE, estudió Marketing Político en la George Washington University de la capital federal. “Hemos superado a Podemos en las redes sociales, que es un mundo donde PP y PSOE prácticamente no existen”.

“Podemos quiere venganza y Ciudadanos, justicia”

También ha tenido palabras para Pablo Iglesias y su partido. “Podemos hizo una cosa muy bien, y fue aprovechar el cabreo del 15-M, pero eso se acabó cuando Pablo Iglesias decidió ser un movimiento a la izquierda de la izquierda. Podemos se ha extremado y ha olvidado que mucha gente no estaba en el 15-M y en las calles por ser más de izquierdas, sino para regenerar la vida pública. Podemos quiere venganza y Ciudadanos, justicia. Es la revolución frente a la evolución”.

Luego viene lo que podría considerarse un zasca contra Pablo Iglesias tras conocerse hace unos días los seis inmuebles que el día de mañana le dejarán sus padres al líder de Podemos y que le habría podido permitir avalar su polémico chalet de Galapagar de 660.000 euros. “Me considero una persona progresista porque yo he vivido en mis propias carnes lo bueno que tiene la justicia social. Yo he podido irme al extranjero con una beca Erasmus (estudió un año en Finlandia) o aprender inglés (tiene acreditado un nivel Advanced) gracias a ello. El patrimonio que me han dejado mis padres no son grandes riquezas, sino la libertad y la formación para poder ser lo que yo quiera”, explica.

Rivera trabajó como asesor en La Caixa entre 2001 y 2006, época desde la que figuraba como afiliado al sindicato UGT, del que se dio de baja hace poco por apoyar el independentismo. Reconoce haber votado anteriormente a PP, PSC y CiU.

El líder naranja también ha hablado de religión. Se considera una persona “agnóstica”. “No soy creyente, pero soy muy respetuoso con todas las religiones. Valoro, además, el fenómeno espiritual de la religión en términos morales. Creo en la justicia social, por eso estudié Derecho […] En la libertad está la clave de la convivencia”.

“Soy coherente, otra cosa es que uno tenga que apoyar a un Gobierno que no le gusta”

También ha hablado de uno de los puntos que algunos le critican: su falta de coherencia con su programa. “Creo que la coherencia tiene que ir con tus valores. En este aspecto, yo soy coherente con la libertad y la igualdad de oportunidades, porque hago política pensando en que nadie se quede atrás por ser de una u otra familia. Soy coherente también porque creo en la unión de los españoles y de Europa y trabajo por ellas. Otra cosa es que, en el día a día, uno tenga que apoyar un Gobierno que no le gusta, negociar con un partido con el que tiene discrepancias… Eso para mí no es ser incoherente, sino que es fundamental para defender mis valores. Ciudadanos está rompiendo el mito de que en España tienes que ser rojo o azul, o de estar en contra de todo lo que haga el Gobierno por el mero hecho de ser oposición. Yo, si estoy de acuerdo con algo que ha dicho Rajoy, no me planteo si estoy en contra porque lo haya dicho Rajoy. La prueba está en que hemos apoyado los Presupuestos, por el lado positivo, y en que estamos presionando al PP con sus casos de corrupción, por lo negativo. Lo importante en política es tener un objetivo claro y desviarte lo mínimo posible de él. Aunque también soy consciente de que, a veces, en la vida hay que cambiar un poco la dirección para mantener el mismo rumbo. Pero lo que me hace dormir tranquilo son mis valores, y eso es lo que trato de inculcarles a mis compañeros”.

Albert se muestra seguro en que tiene “un proyecto de país y no de partido”. “Aspiro a gobernar un proyecto que no sea para una minoría contra otra minoría, sino en el que la mayoría de los españoles se sientan cómodos”. Para después explicar: “Lo que están haciendo Macron y Trudeau en Francia y Canadá, respectivamente, se parece bastante a lo que a mí me gustaría hacer en España. Entre sectarismo a la izquierda y conservadurismo a la derecha estamos creando un espacio central que equilibre valores, que defienda la libertad pero también la igualdad”.