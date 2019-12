Alba Díaz rompe por sorpresa con Javier Calle, el exmarido de su amiga: los motivos

El romance entre Alba Díaz y Javier Calle ha llegado a su fin. La relación entre ambos comenzó hace un año, y fue muy sonada. El affaire salió a la luz después de que la hija de la diseñadora Vicky Martín Berrocal y el torero Manuel Díaz 'El Cordobés' fuera pillada besándose con el empresario y deportista, y también su exjefe y el exmarido de una amiga íntima suya, Coki Pareja Obregón. Vamos, un culebrón. Ahora, un año después, han decidido tomar caminos separados.

Alba Díaz y Javier Calle rompen

La joven ha sido la encargada de hacer oficial la ruptura a través de su Instagram: "Este hombre es de las personas más importantes de mi vida, la persona que más me ha cuidado, que más me ha entendido, que me ha ayudado a ser mejor cada día, la que ha marcado un antes y un después en mi vida. Me ha hecho creer, crecer y vivir como nadie. Me ha dado tanto en tan poco... Me duele pero a veces hay que sacrificar", ha escrito.

Aunque todo parecía idílico, Alba, de 19 años, ha decidido volar sola: "Aún tengo mucho que aprender y mucho que madurar para estar con una persona tan correcta y madura como Javi".

Alba está estudiando en París y considera tiene "toda la vida por delante". "Te quiero más que a mi vida mi pollo, y siempre voy a ser tu familia", ha finalizado, sin hacer alusión a los rumores de infidelidad de él.

Una ruptura modélica

Javier Calle ha respondido al post también de muy buenas formas: "Preciosa de mi corazón, no se puede ser mejor persona, tener un alma más limpia y más bonita que la tuya. Una vida entera por delante llena de etapas por descubrir. Sin duda me vas a tener siempre aquí para todo lo que necesites, igual que sé que yo te tendré a ti. Esto tan bonito que hemos vivido será para toda la vida. Gracias por tanto, pequeña mía. Te quiero, pero de verdad. Cuando esa palabra se dice de verdad, notas el alma, ha dicho.

¿Qué opinas de esta ruptura? ¿Demasiado bonita para ser verdad?