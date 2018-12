Alba Díaz y su nuevo novio, Javier Calle, no se esconden: pillados besándose en plena calle

Las revistas ya elevan a Alba Díaz a categoría de personaje del corazón tras el bombazo de la semana pasada: la joven, hija de la diseñadora Vicky Martín Berrocal y el torero Manuel Díaz 'El Cordobés', fue pillada besándose con Javier Calle Mora, empresario y deportista. Lo más fuerte es que él es su exjefe y el exmarido de una amiga íntima suya.

Este miércoles, la parejita aparece en varias publicaciones, como en 'Lecturas' o en 'Diez Minutos', que recogen fotos de los tortolitos dándose arrumacos apasionados en plena calle.

La joven, que acaba de cumplir 19 años, le da besos y abrazos a su churri, de 32 años. Que ambos no se escondan formaliza la relación, a pesar de las continuas críticas del entorno de Coki Prieto, la ex de Javier, que catalogan a Alba como una traidora. Mati, la prima de Coki, fue muy crítica con la joven en 'Socialité' (Telecinco): "Alba llamaba a Javier 'tío Javi', y con un tío no haces esas cosas".

Además, el empresario ya está súper integrado en la familia de Alba. De hecho, el fin de semana del 8 de diciembre pudimos ver a ambos en un restaurante marbellí cenando con Manuel Benítez, el Cordobés, y Virginia Troconis.

Asimismo, la madre de la joven, Vicky Martín Berrocal, y Froilán, amigo de la pareja, apoyan esta relación desde sus inicios.

¿Qué te parece todo esto, lector?