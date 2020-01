Alba Carrillo renuncia a su principal fuente de ingresos: ¿de qué va a vivir ahora?

Alba Carrillo participó en 'GH VIP 7' porque necesitaba dinero. La exmodelo tiene que hacer frente a una demanda millonaria interpuesta por su ex, Feliciano López, por injurias y calumnias, y aún debe dinero a sus dos anteriores abogados, entre los que se encuentra Teresa Bueyes, a quien a día de hoy le tiene que pagar 8.000 euros.

Las deudas de Alba, que habría ganado más de 200.000 euros en el reality de Telecinco, propiciaron también sus miedos a perder su puesto como colaboradora en 'Ya es mediodía', el programa que presenta Sonsoles Ónega en la misma cadena. Por esta razón, se incorporó a su puesto nada más salir del concurso. Sin embargo, ahora ha decidido dejarlo indefinidamente.

Alba Carrillo renuncia a su fuente de ingresos

La última vez que vimos a Alba Carrillo en televisión fue el día 31 de diciembre, cuando se marchó muy enfadada del plató de 'Ya es mediodía', tras una discusión con Miguel Frigenti, otro de los tertulianos. La 'pelea' subió tanto de tono que la rubia se marchó a pesar de que su jefa, Sonsoles Ónega, intentó frenarla.

La exmodelo se enfadó porque se tomó todo como una traición: "Me dolió mucho que Sonsoles Ónega y Miguel Ángel Nicolás consintieran que él (Miguel Frigenti) dijera que estaba en el programa por mis ex, y no sacaran la cara por mí. (...) Me duele. No entiendo por qué se pluraliza, ¿me quieren dejar de guarra? Es verdad que he sido muy virulenta con Feli [Feliciano López] porque me ha hecho mucho daño y ha tocado lo que más quería, pero siempre he defendido a Fonsi [Nieto], el padre de mi hijo", ha dicho en una entrevista para 'Lecturas', previo pago.

Desde esta confrontación, Alba no ha vuelto al programa, renunciando así a su principal fuente de ingresos: "Me he cogido unas vacaciones mentales, también necesito frenar, fui demasiado osada cuando salí de 'GH VIP', y cometí el error de incorporarme demasiado pronto".

Veremos si acaba regresando o si busca un nuevo trabajo... ¿Qué opinas de Alba?