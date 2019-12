Alba Carrillo, destrozada por la pregunta de un colaborador de 'GH VIP': "He tenido depresión"

El último debate de 'GH VIP' ha traído un nuevo conflicto con Alba Carrillo como protagonista. La modelo, que se encuentra entre las tres finalistas de esta edición del reality, ha recibido una pregunta del colaborador Miguel Frigenti que podría afectar gravemente a su concurso.

El tertuliano, que comparte plató con Alba Carrillo en 'Ya es mediodía', ha disparado con metralleta para dejar a su compañera hecha trizas. La cuestión ha provocado, incluso, que la madre de Carrillo haya amenazado con abandonar el plató.

La pregunta de Miguel Frigenti a Alba Carrillo

Como parte del programa de hoy y para defender su candidatura para la final, Alba Carrillo, Mila Ximénez y Adara Molinero han tenido que contestar a las preguntas de los colaboradores y a algunos tweets. Cuando le ha llegado el turno a Alba Carrillo, su némesis televisiva ha aparecido para hacer realidad sus peores pesadillas.

Miguel Frigenti, deseoso de ejecutar su vendetta personal contra la modelo, le ha lanzado una pregunta demoledora: "Has acusado a tu compañero Antonio David de ir de agazapado, pero tú has estado tu primer mes y medio de concurso todo el día en la cama quejándote, en una desidia continua e incluso te has metido con este programa, ¿crees que una persona así, que incluso le reconociste el jueves pasado a tu madre que no te habías ido por no tener dinero para pagar la sanción, merece ganar 'Gran Hermano'?

BRAVO FRIGENTI definiendo a la perfección el pésimo concurso De AlbaMaravilloso @MiguelFrigenti 😍 #MeGustaGHVIPDBT14pic.twitter.com/I0zMnIC4Pk — GOSSIP Boy 💫✈️💜 (@JuanjoElCotilla) December 15, 2019

Alba Carillo y Frigenti caldean el debate de 'GH VIP'

La pregunta, lanzada con muy mala intención, ha hecho que Alba Carrillo salte por los aires. Al principio, ha intentado defenderse de la afrenta: "Tu escribiste un tuit diciendo que mi paso por la casa era decepcionante. Estoy aquí, en la final".

También ha explicado que durante la primera etapa del concurso estuvo "muy triste" por acontecimientos del exterior, probablemente relacionados por sus litigios por la custodia de su hijo y sus problemas económicos. Además, Alba Carillo ha expuesto que no puede responder a Miguel Frigenti en igualdad de condiciones ya que lleva tres meses aislada.

El colaborador ha proseguido su acometida recalcando que él no participa en 'GH VIP' y que Alba no tiene por qué hablar de él dentro de la casa. Este duelo de egos se ha trasladado más tarde a plató.

Alba Carrillo se derrumba en directo

Con Jordi González como mediador, Lucia Pariente y Miguel Frigenti se han enzarzado en directo. La madre de Alba Carrillo ha acusado al periodista de ser oportunista y de "enmarranar" el concurso de su hija.

Miguel, con actitud beligerante, ha respondido sin titubear y Lucía Pariente ha llegado a amenazar con marcharse del plató.

Jordi se ha visto obligado a intervenir para poner un toque de cordura a la situación. Momentos más tarde, el programa ha vuelto a conectar en directo con la casa y habla ha explicado la razón por la que ha estado abatida al comienzo de su concurso: "Yo he tenido una depresión".

La modelo no ha podido contar más ya que, en cuanto ha comenzado a explicarse, el programa ha cortado la conexión. Algunos espectadores se han percatado de este hecho y lo han comentado vía Twitter.

Me gustaría saber por qué no le han permitido expresarse a Alba Carrillo y explicar el problema de depresión, creo que sería muy relevante para conocer su concurso. #MeGustaGHVIP15D#HugoEsGH15D — Antheo 🦉 (@antheapround) December 15, 2019

Alba Carrillo contando que sufre una depresión y por ello ha estado medicada en la casa, con una dosis mayor, lo que ha provocado que estuviera más somnolienta, cosa que han usado para atacarla hasta la saciedad. Minipunto. Hay que normalizar el hablar de este tipo de cosas. — Nhoa 🍀 (@AlwaysNhoa) December 15, 2019

Las duras palabras no mostradas de Alba Carrillo hacia Miguel Frigenti

Pensando que no estaba siendo grabada, un error absurdo y muy frecuente en esta edición, Alba Carrillo ha seguido hablando de Miguel Frigenti después de la tormenta. Presa del enfado, Alba ha hecho varios trajes a su compañero y hasta una bata de cola.

La concursante ha calificado al comentarista de "cometripas" y le ha acusado de no estar en posesión del título de periodista, poniendo en duda la profesionalidad de la que Frigenti suele hacer gala en sus conflictos con Carrillo.

Y tú, ¿cómo crees que se resolverá este conflicto? ¿Se convertirá 'Ya es mediodía' en una batalla campal cuando Alba Carrillo salga de 'GH VIP'?