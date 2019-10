La peor noche de Alba Carrillo en 'GH VIP 7': "No puedo tener dignidad"

En esta gala 8 de 'GH VIP', Alba Carrillo ha vivido una auténtica pesadilla. Tras haber dedicado unas duras palabras a sus exparejas en su línea de la vida del pasado martes (con dardazo especial para Feliciano López), la modelo ha visto flotar de nuevo los fantasmas de su pasado.

Durante estas horas, Alba ha vivido el que puede calificarse como su peor momento en 'GH VIP 7'. Presa de un ataque de ansiedad, acuciado por su nominación y su complicada situación personal, ha pronunciado unas desafortunadas palabras que han hecho enfadar a Jorge Javier Vázquez. El presentador ha llegado incluso a sugerir a Carrillo que abandone el concurso.

Alba Carrillo se enemista con sus compañeros

En un vídeo mostrado en la gala, Mila Ximénez y Noemí Salazar hablaban del concurso de Alba Carrillo. Ninguna de las dos ha faltado el respeto ni ha criticado su trayectoria, pero Alba ha aprovechado las palabras de sus compañeras para erigirse como la víctima de esta noche.

Mila: "¿Tú sabes la de gente que daría la vida por esta oportunidad?" #GHVIPGala8pic.twitter.com/Ny3W9wFzut — Gran Hermano (@ghoficial) October 24, 2019

En cuanto ha finalizado el vídeo, la modelo ha renegado de la ayuda que sus compañeros le han brindado para que mejore su estado anímico: "No pido que nadie tire de mí. Es que no quiero". Noemí, una de sus mejores amigas en la casa, ha intentado razonar con ella y Carrillo ha respondido de muy mala manera: "Conmigo no te pongas así". Además, ha gritado a Mila Ximénez en pleno directo.

La ansiedad depreda a Alba Carrillo

Tras este vaivén de emociones, Alba Carrillo ha roto a llorar desconsoladamente y se ha marchado al baño. Cuando se ha calmado, ha conversado con Jorge Javier Vázquez y él le ha preguntado que cuándo piensa dejar de ir en contra de sí misma. Seguidamente, para intentar estabilizarla, Jorge le ha enviado un mensaje de su madre, Lucía Pariente, en el que asegura que todo está bien.

Sin embargo, Alba estaba completamente abrumada por la situación en un evidente ataque de ansiedad y, sin saber cómo reaccionar, ha lanzado un auténtico órdago contra 'GH VIP 7': "Me sorprende que en este concurso haya psicólogos y psiquiatras y no estén viendo lo que me pasa".

En cuanto Alba Carrillo ha pronunciado estas palabras, Jorge Javier ha saltado como un resorte para defender al equipo: "Lo que no se puede hacer es echar mierda de esa manera contra la gente que hace este programa".

El comunicador ha sido muy severo con ella y ha llegado a afirmar: "Si no estas a gusto, ten la decencia de coger la puerta, irte y pagar la penalización. Eso es lo que deberías hacer". Además, le ha exigido una disculpa hacia el equipo de 'GH VIP 7': "Pedir perdón es lo mínimo que podrías hacer si tuvieras un poco de dignidad".

Alba Carrillo se ha quedado en silencio y completamente bloqueada, esperando a conocer la decisión del público para ver si esta noche sería expulsada. Su madre desde plató ha pedido disculpas públicas y ha explicado que ha sentido "vergüenza" ante la actitud de su hija.

La audiencia sorprende, para disgusto de Alba

Tras la línea de la vida de Alba Carrillo, los porcentajes comenzaron a fluctuar. Este sorpaso ha terminado provocando que Alba haya sido salvada frente a El Cejas.

A pesar de que el apoyo de la audiencia es algo positivo, el instante se ha convertido en un momento muy amargo para la modelo. Con el rostro compungido y teñido por torrentes de lágrimas negras, Alba ha contemplado como su única vía de escape se esfumaba en un suspiro.

¡Así se ha vivido el momento de la expulsión! 😱 ¿Cómo lo habéis visto vosotros? #GHVIPGala8pic.twitter.com/WODlEVirMw — Gran Hermano (@ghoficial) October 24, 2019

Para intentar que se relajase, la modelo ha conversado en directo con su madre. Este diálogo no ha surtido el efecto deseado y Carrillo se ha puesto aún más nerviosa. Minutos después, desde la sala de expulsión, ha pedido abandonar.

Alba Carrillo decide continuar en 'GH VIP 7'

Después de toda una noche ausente, Alba Carrillo ha regresado después de haber sido persuadida para continuar en el concurso. "No puedo tener dignidad", ha espetado nada más entrar al confesionario. Una frase que da a entender que no podría hacer frente a la penalización que tendría que pagar si se marchase.

Por otro lado, ha desvelado que está enfadada con su madre y que no sabe cómo explicar lo que le pasa a sus compañeros. Además, ha llegado a confesar a Noemí Salazar que no cree las palabras de su progenitora. Toda está ansiedad y preocupación que Alba sufre podría provenir del temor a revivir los enfrentamientos legales que tuvo con Fonsi Nieto por la custodia de su hijo en común tras participar en 'Supervivientes'.

Alba Carrillo, Pol Badía y Gianmarco Onestini: los nuevos nominados

La noche ha culminado con Alba Carrillo nominada de nuevo junto a Pol Badía y Gianmarco Onestini. La semana que viene, la colaboradora de televisión tendrá una nueva oportunidad para marcharse de 'GH VIP 7' sin pagar la penalización.

Para ello, tendrá que conseguir ganarse la indulgencia del público, que no parece estar muy por la labor... ¿Tendrán piedad los espectadores con Alba Carrillo o alargarán su encierro entre los muros de pladur de la casa más vigilada de España?