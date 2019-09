Alba Carrillo tiene un nuevo novio (o amigo especial). En verano saltó la liebre y todos los rumores apuntaban hacia una persona en particular, y al final se ha confirmado.

El apuesto joven que ha robado el corazón a la rubia más polémica de 'GH VIP 7' es Santi Burgoa. Veamos quién es él.

Quién es Santi Burgoa, el novio de Alba Carrillo

Santi Burgoa es periodista. El treintañero lleva más de una década en medios de comunicación. Hasta ahora, se había centrado en la información deportiva o de sucesos, un registro que dejó con 'Cuatro Al Día', donde trabaja actualmente junto a Carme Chaparro.

Es de Valladolid

El vallisoletano tiene una voz muy seductora que le ha valido para realizar trabajos como locutor a anuncios, promociones y audiolibros, entre otros.

Un chico cariñoso

Cuando siente que ama a alguien no le cuesta transmitírselo. "Cuando lo siento realmente, sí. Hay que decirlo. Es necesario. Para el que lo dice y para el que lo recibe", dijo recientemente en una entrevista. ¿Se lo habrá dicho ya a Alba?

Ya tuvo una expareja con hijos

Alba tiene un niño de ocho años, llamado Lucas, fruto de su relación con Fonsi Nieto. Y lo mejor de todo es que esto puede no ser un impedimento para Santi, pues ya estuvo con una mujer con un hijo casi de la misma edad: "Ejercí de padre con el hijo de mi expareja. Hacia este pequeñín de 7 años sigo teniendo un amor eterno e incondicional".

Odia el café

En una entrevista para la web de Cuatro, dijo que no es una persona de mañanas y que odia el café: "Hasta que no llevo una media hora levantado no soy persona. Desayuno y después de una ducha ya me espabilo. No me gusta el café, ¡qué le voy a hacer…! Quizá por eso tardo más en despertarme del todo".

Aficionado al surf

Su pasión es el surf: "Me jubilaría en cualquier zona de Indonesia, que tenga buenas playas y que haya olas surfeables. Me vuelve loco el surf. Las islas de Lombok, Sumbawa o Bali serían zonas perfectas para una jubilación sin preocupaciones. No me importaría tampoco vivir durante unos años en Singapur".

Le encanta viajar

A Santi le encanta viajar, por eso tiene pendiente dar la vuelta al mundo. "Viajar durante meses improvisando. Sería maravilloso. Cada vez que veo en la tele a Jesús Calleja contando las experiencias en sus viajes le envidio. Creo que la felicidad está en las cosas sencillas, en las experiencias, en las personas, en los viajes y nunca en lo material o económico".

Tiene fobia a las alturas

"Tengo algo de vértigo a las alturas pero creo que podría superarlo. A lo que le tengo mucho respeto y miedo es al submarinismo. Es una especie de claustrofobia. ¡Creo que nunca podría hacerlo!".

Fan del chocolate

Si Alba quiere acabar de conquistarle solo tiene que darle un buen postre de chocolate, ya que es una de sus pasiones culinarias.

Su relación con Alba Carrillo

Ambos se conocieron en el plató de ' Cuatro al día' en abril. Se gustaron y comenzaron a entablar contacto. A día de hoy, cinco meses después, mantienen una relación sentimental que ha tenido que sufrir un parón por 'GH VIP 7'. Veremos qué acaba ocurriendo cuando salga Alba de la casa.

Y esto es todo, ¿qué opinas del nuevo ligue de Alba?