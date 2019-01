Alba Carrillo confiesa su pasado con la medicación y arremete contra la novia de Feliciano

Alba Carrillo es el peor ejemplo de cómo cortar sanamente una relación. Desde que se separó de Feliciano López, las críticas que ha vertido contra él han sido constantes. Los últimos ataques de la modelo son portada de la revista 'Lecturas' de este miércoles.

A pesar de que ambos firmaron un acuerdo de divorcio hace unas semanas, Alba no puede dejar de opinar sobre el tenista ni sobre Fonsi Nieto, su ex y padre de su hijo Lucas. Piensa que sus dos ex han conspirado contra ella.

Feli es el que más daño me ha hecho. Fonsi es solo un títere

"Me acaba de contar que se ha aliado con Feliciano, se han unido para ir en mi contra. Fui a hablar con Fonsi para parar nuestra guerra judicial. Me respondió que sabía todo lo que he firmado en el acuerdo de divorcio al que he llegado con Feliciano. Feliciano no lo podía contar, pero le ha dado hasta las cantidades, algo que no sabe nadie, ni mi familia", cuenta en la publicación.

"¿De qué le vale a Fonsi saber cuánto dinero te ha dado Feliciano?", le pregunta Mila Ximénez, quien firma la entrevista. "Fonsi no sabía el dinero que yo tenía, ni el que gano, pero si ahora sabe lo que me ha dado ese señor, sabe también cuántas demandas más puedo aguantar", contesta ella.

He tenido que medicarme. Me tuvieron que ingresar porque llevaba días sin dormir

También ha declarado que Feliciano es el que "más daño" le ha hecho, y que Fonsi "es solo un títere". Y hay más: "Feliciano me llevó a una cama de un hospital, me dejó emocionalmente fatal. He tenido que medicarme. Me tuvieron que ingresar porque llevaba días sin dormir".

"Pobre niña"

Además de hablar de sus ex, Alba arremete contra la futura esposa de Feliciano, la joven Sandra Gago. "Me da mucha rabia que Feliciano se se vaya a casar con esa pobre niña, la veo como a Bambi. Se casa con ella para blanquear su imagen. Esto tiene fecha de caducidad", declara.

Lo cierto es que la relación entre el tenista y la estudiante de Periodismo va viento en popa. Veremos si al final Alba tiene razón y todo queda en una anécdota.