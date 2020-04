Alba Carrillo revela los “insultos” que le dijo María Patiño fuera de cámara en 'Sábado Deluxe'

Alba Carrillo ha roto su silencio. La actual colaboradora de 'Viva la vida'ha disparado en un directo de Instagram contra María Patiño y Mila Ximénez, sus antiguas compañeras en 'Sálvame'.

La modelo ha revelado un grave incidente acaecido, supuestamente, en la comentada entrevista de Adara en 'Sábado Deluxe' a la que Alba acudió para entrevistar a su excompañera de 'GH VIP'.

El incidente de Alba Carrillo y María Patiño en 'Sábado Deluxe'

Visiblemente dolida, Alba Carrillo ha iniciado un directo en Instagram junto a su madre, Lucía Pariente.

Sin pelos en la lengua, ha comenzado a relatar un suceso hasta ahora desconocido en teoría acaecido el pasado 5 de abril: "El fin de semana que fui a entrevistar a Adara en el 'Deluxe', María Patiño me cogió de muy malas maneras delante de todo el mundo y me dijo que mientras yo me había estado tirando a deportistas en los camerinos, ella estaba trabajando".

Me dijo que mientras yo me había estado tirando a deportistas en los camerinos, ella estaba trabajando Alba Carrillo

Seguidamente, ha explicado que, después de que ella respondiese, la presentadora de 'Socialité' la empezó a insultar "como una loca chillando". Además, Alba también ha explicado que, en el programa, Patiño estaba "como si nada": ""Fue el día este que cuando terminó el programa dijo: 'Jorge, me voy, no dejes de soñar'".

Alba Carrillo: “El sábado que Adara hizo el Deluxe iba a entrevistarla yo también, pero al llegar Patiño se puso a insultarme y a decirme que me dedicaba a f*llar con deportistas en los camerinos” María Patiño es una SINVERGÜENZA pic.twitter.com/vcWLlB7mtU — Mr. Carrillo 👠 43,7% (@MisterCarriller) April 21, 2020

Alba Carillo, sin pelos en la lengua contra María Patiño

Tras sacar a la luz este incidente, que deja tocada la imagen afable que María Patiño suele dar como presentadora y colaboradora, Alba Carrillo ha seguido disparando contra la periodista.

"Con mujeres como tú, que vais de feministas, no avanzamos", ha aseverado Alba para defenderse de los supuestos ataques de Patiño. Ha calificado a la comunicadora de "mala persona" y le ha lanzado una pulla muy afilada: "Las mujeres no solo estamos en los sitios por tirarnos a tíos. A lo mejor piensa el ladrón que todos son de su condición..."

Las mujeres no solo estamos en los sitios por tirarnos a tíos. A lo mejor piensa el ladrón que todos son de su condición... Alba Carrillo

Como una auténtica metralleta, Alba Carrillo también ha dicho que María Patiño es una envidiosa y que se aprovecha de su posición de poder en Telecinco: "Porque tengas un programa no eres más que nosotras". Para rematar, ha lanzado una recomendación: "No vayas vendiendo la imagen de buena persona y de que sufres mucho con lo del COVID".

Alba Carrillo: “Patiño vas de feminista pero luego vas humillando a las mujeres como hiciste con Sofia Suescun” BRAVA MI NIÑA pic.twitter.com/kHuMANA7E1 — Mr. Carrillo 👠 43,7% (@MisterCarriller) April 21, 2020

Mila Ximénez no se libra de los reproches de Alba Carrillo

Por si no había tenido suficiente con disparar a quemarropa contra María Patiño, Alba Carrillo también ha arremetido contra Mila Ximénez.

En primer lugar, ha mostrado su desacuerdo con las críticas de Ximénez, que ha acusado a Alba de ser "pelota" con Kiko Matamoros en 'Viva la vida': "Trabajo con él porque tengo que sacar a mi hijo adelante y me sentaré donde sea mientras que me traten con respeto".

Si en el cielo están Feliciano López y María Patiño, que no me esperen Alba Carrillo

Tras negar las acusaciones que Mila ha vertido en su nueva sección de 'Sálvame', Alba no se ha cortado un pelo: "Eres una mala persona, te hemos dado mucho y has sido muy desagradecida. Ahora manda al infierno a quién te dé la gana. Si en el cielo están Feliciano López y María Patiño, que no me esperen".

Alba Carrillo:”Mila Ximenez si en el cielo hay gente como María Patiño o Feliciano López prefiero quedarme aquí y que me lleven los demonios” CHILLO pic.twitter.com/ljj2mpXsTd — Mr. Carrillo 👠 43,7% (@MisterCarriller) April 21, 2020

Y tú, ¿qué opinas de las palabras de Alba Carrillo sobre María Patiño y Mila Ximénez?