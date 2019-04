Alba Carrillo, insultada en directo por De la Morena: "Es una señorita de compañía y una estúpida"

La relación entre Alba Carrillo y el portero Thibaut Courtois sigue dando que hablar. El último episodio ocurrió a finales de marzo, cuando el futbolista del Real Madrid acudió al programa 'El transistor' de Onda Cero, donde el presentador, José Ramón de la Morena, le dedicó unas palabras poco amables a la colaboradora de Telecinco.

De la Morena le dijo a Courtois, de forma bastante machista, que la que había salido ganando con todo esto había sido Alba: "A esta señorita le ha venido bien, pero a ti no".

Ella le contestó, y ahora el periodista vuelve a cargar contra ella.

De la Morena contra Alba Carrillo

De la Morena ha respondido a través de su programa, en el que llama "señorita de compañía" a Alba.

"Alba Carrillo es una señora, a la que yo, ingenuo de mí, llamé señorita. Pero esta señora me dice que no es señorita y me ha estado insultando por eso. Esta señorita de compañía de Courtois, que antes fue señora de compañía también de Feliciano López y de Fonsi Nieto, ha estado insultándome desde donde ha podido. Yo no la insulté, ni siquiera la nombré, yo no la insulté y ella sí me ha estado insultando, ha dicho este lunes.

Alba Carrillo, esta señorita de compañía de Courtois, que antes fue señora de compañía también de Feliciano López y de Fonsi Nieto

Además, el periodista asegura que Alba solo tiene trabajo por su físico: "Que te den un púlpito por ser supuestamente 'monina' ya dice mucho de esta sociedad mediática que estamos creando, pero la guapura se va perdiendo. Es más, si te miras al espejo, monina, podrás comprobarlo tú misma. Porque ahora, todavía eres un poco monina, y te darás cuenta que vas perdiendo con los años y la vida ajetreada que llevas, pero la estupidez no, hija, esa se desarrolla", ha añadido.

Si lees lo que dices, si escuchas lo que dices, si te ves en televisión, te das cuenta que cada vez eres más estúpida

"Si lees lo que dices, si escuchas lo que dices, si te ves en televisión, te das cuenta que cada vez eres más estúpida", ha finalizado.

¿Qué opinas de las palabras de De la Morena? ¿Se le ha ido la olla?