Alba Carrillo le declara la guerra a Courtois y al Real Madrid: "Esto es una puta masacre"

Hace dos semanas se hizo público el romance entre Alba Carrillo y el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois. En este tiempo, al equipo blanco le ha ido mal que peor en la Champions, donde ha sido eliminado en octavos, algo inédito en el club.

Ataques contra Alba Carrillo

Tras el ocaso del Real Madrid los hinchas del equipo han cargado duramente contra Alba Carrillo, a quien acusan de haber distraído al portero, haciendo así que le cuelen todos los goles.

Alba y yo no somos novios ni lo vamos a ser, porque esto me está sobrepasando Courtois

Estos ataques machistas se sumaron a las declaraciones que el propio Courtois hizo entre sus allegados: "No somos novios ni lo vamos a ser, porque esto me está sobrepasando. No podía imaginar que esto fuera así". Y añadió: "He quedado dos veces con Alba, he ido a su casa, ella ha venido una vez a la mía, y luego fui una noche a cenar que es cuando nos hicieron las fotografías, pero nada más. Visto lo visto, no creo que vuelvan a vernos juntos".

Alba estalla y corta con Courtois

Estas palabras sentaron fatal a la rubia, que ha decidido acabar con todo a través de una publicación de su Instagram, en la que tiene para todos.

Lo que habéis hecho contra mí es una puta masacre. Hinchas del fútbol, pajilleros dolidos y demás gentuza

"Me voy un tiempo porque creo que lo que habéis hecho contra mí es una puta masacre. Hinchas del fútbol, pajilleros dolidos y demás gentuza. La prensa también ha ido a muerte y sin piedad", afirma Alba, quien aprovecha para mandar un mensaje a su ex rollo.

Espero que Courtois explique de una vez la razón de esas palabras que tanto odio hacia mí están generando

"Espero que T. Courtois explique de una vez la razón de esas palabras que tanto odio hacia mí están generando. Al Real Madrid, decirle que, si es posible, deje de pisarse un huevo y cuando tiren a puerta acierten una para que no cargue con la responsabilidad de su mal juego una mujer", finaliza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de albacarrillooficial (@albacarrillooficial) el 10 Mar, 2019 a las 4:11 PDT

Una relación acabada

Cuando se dio a conocer la noticia, la modelo estaba bastante contenta: "Me gusta, es un hombre maravilloso", dijo en 'Ya es mediodía' (Telecinco).

Courtois, por su parte, es padre de dos hijos con Marta Domínguez, con la que siempre ha mantenido una muy buena relación. Su relación terminó en 2017, entre miles de rumores de infidelidades por parte del portero.

¿Qué opinas de todo esto, lector?