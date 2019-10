La grabación de Alba Carrillo que puede hundir su reputación para siempre

Alba Carrillo es una de las nominadas de esta semana. La modelo puede salir este jueves definitivamente de 'GH VIP 7', y lo que encontrará fuera no va a ser de su agrado, pues su ex y padre de su hijo Lucas, Fonsi Nieto, está dispuesto a hundirla.

Al menos eso es lo que ha asegurado Kiko Hernández, quien ha revelado en 'Sálvame' que tiene una grabación que ahora podría salir a la luz y dejar en muy mal lugar a la rubia.

La grabación que puede hundir a Alba Carrillo

"Hay un tema muy gordo, muy heavy y muy asqueroso. Alba mete la pata con Fonsi Nieto hace dos años. Mete la pata porque hace una grabación. Hace algo que no se tiene que hacer. Yo me entero porque me hace partícipe a mí de esa historia, se lo cuento a Kiko Matamoros, él se lo cuenta a Fonsi y Fonsi me llama porque Kiko le da mi teléfono", ha relatado Kiko Hernández.

Según el colaborador de Telecinco, Fonsi, en cuanto se enteró de la existencia de esa grabación, le pidió que se lo mandara: "Me dijo 'te pido por favor que me mandes esa grabación porque voy a ponerlo en mano de mis abogados para quitarle a Alba la ilusión de vivir".

Fonsi tiene la grabación

Kiko rehusó mandársela, ya que no quería meter en un aprieto a Alba: "Entonces Fonsi se puso un poco chulo conmigo y me dijo que acababa de hablar con mi jefe. Le dije que se lo mandaría si me obligaba mi jefe".

Al final, a Fonsi le llegó la grabación: "La ha presentado en un juzgado. Muy mal se le tiene que dar a Fonsi para que no le quiten a Alba la alegría de vivir".

Una historia que, sin duda, pinta bastante mal.

Veremos qué acaba pasando.

Tú de qué lado estás, ¿del de Alba o del de Fonsi?