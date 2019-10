Alba Carrillo reabre viejas heridas en 'GH VIP 7': "Feliciano López va a ser mi enemigo hasta que me muera"

La sexta entrega 'GH VIP: Límite 48 horas' ha vuelto a poner el foco en Alba Carrillo. La modelo se encuentra nominada y se ha convertido en el perejil de todas las polémicas de la casa de Guadalix.

Si en el debate del domingo ya recibió una retahíla de críticas por parte de los contertulios del programa y los espectadores, este martes Alba ha estado a punto de coronarse como una de las concursantes más odiadas de 'GH VIP 7'.

Sin embargo, una inesperada línea de la vida ha conseguido que Alba se muestre como un ser frágil y desprotegido ante las acometidas del destino. Como no podía ser de otra forma, Feliciano López ha sido el antagonista de la tragedia de la modelo.

Alba Carrillo acusa a 'GH VIP 7' de manipulación

Por si no tuviese suficiente gente en contra, Alba Carrillo se ha vuelto a cubrir de fango. Está vez lo ha hecho con varios comentarios en los que acusaba al programa de manipulación y de sacar su peor cara.

Jorge Javier Vázquez, intentando emular la interactividad que Gran Hermano destilaba cuando Mercedes Milá lo presentaba, ha dicho que "han escuchado a la audiencia" y que iban a mostrar las imágenes de lo sucedido.

Alba: "Yo me quiero ir de aquí porque son unos tendenciosos" #GHVIPLímite6pic.twitter.com/6bMpXzeIbJ — Gran Hermano (@ghoficial) October 22, 2019

Alba: "Voy a explicar todo en programas en los que se puede hablar. Que no tergiversan las cosas" #GHVIPLímite6pic.twitter.com/YS5by2EWwZ — Gran Hermano (@ghoficial) October 22, 2019

Alba: "Me da pena el concurso porque si lo hubieran tratado de otra manera podrían haber sacado cosas tan guays de nosotros..." #GHVIPLímite6pic.twitter.com/7KjyFYq24o — Gran Hermano (@ghoficial) October 22, 2019

A pesar de que los vídeos emitidos coinciden con varias opiniones de Alba contra 'GH VIP 7', el clip completo que enfadó a los usuarios de redes sociales fue este:

Mordiendo la mano que te da de comer. Parte 163637382882 #GHVIP21Opic.twitter.com/d8G7MWQZoy — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) October 21, 2019

El tuitero que recogió y difundió estas desafortunadas palabras fue el comentarista Miguel Frigenti después de que su compañera Alba Carrillo haya pedido, en repetidas ocasiones, su despido del programa Ya es mediodía.

Alba Carrillo se ceba con Gianmarco Onestini

Alba Carrillo también protagonizó una pelea con Gianmarco Onestini. En el vídeo mostrado, la modelo ha acusado a Gianmarco de utilizarla de "puente de plata" para llevarse bien con el grupo de Adara y le ha atacado sin miramientos.

Para intentar humillar a Gianmarco, Alba ha hecho referencia a sus hábitos masturbatorios y le ha dicho delante de sus compañeros:"Pajilla allí, en la ducha". Carrillo ha sacado la artillería y ha aseverado: "Cada vez que me siento en el váter no sé si me voy a quedar embarazada".

Tras decir que su compañero "se tira cinco horas machacándosela", Alba ha dejado caer unas palabras cargadas de clasismo: "Viene a este concurso desde otro país y se quieren agarrar a cualquier cosa por cuatro perras".

Después de visionar las imágenes, Alba Carrillo ha discutido con Gianmarco en directo. El italiano ha mantenido la compostura, pero ella le ha llamado "catacaldos". Además, Onestini ha explicado que Alba se refiere a él llamándole "italianini" de forma despectiva y diciéndole que solo sirve "para hacer pizzas".

Gianmarco comenta lo que le ha sentado mal de Alba durante estos días ¿Crees que lleva razón?🔄 Sí♥️ No #GHVIPLímite6pic.twitter.com/FNOvkQ8lPH — Gran Hermano (@ghoficial) October 22, 2019

Por si Gianmarco tuviese poco con tener que aguantar a Alba Carrillo, Mila Ximénez también se ha metido a opinar.

Mila opina sobre lo que ha pasado con Gianmarco y Alba ¿Crees que lleva razón? 🔄 Creo que no ♥️ Pues sí #GHVIPLímite6pic.twitter.com/xcQKlq8F1i — Gran Hermano (@ghoficial) October 22, 2019

Para poner la guinda a la reyerta, Alba ha afirmado que no le va a dirigir la palabra en lo que le queda de concurso.

Antonio David Flores vuelve a la carga

A pesar de que Antonio David Flores comenzó su concurso limitándose a gimotear por sus problemas legales y familiares, ha conseguido despertar. El exguardia civil ha dado carpetazo a las lágrimas y ha decidido comenzar a participar en los conflictos de la casa de 'GH VIP'.

Durante el 'Límite 48 horas', Flores y sus compañeros han visionado un vídeo en el que Antonio trata de forma bastante despectiva a su compañera Adara, a la que él llama "tarada".

Tras ver esto, ¿con quién te posicionas? 🔄 Adara ♥️ Antonio David #GHVIPLímite6pic.twitter.com/I55ESuRLuj — Gran Hermano (@ghoficial) October 22, 2019

Después de la emisión del vídeo, el salón de la casa de Gran Hermano se ha convertido en un gallinero. Adara se ha enfrentado con Antonio David, El Cejas y Estela Grande al mismo tiempo. Tras lo sucedido, la relación entre Adara y Estela está convirtiéndose, poco a poco, en una posible enemistad.

Adara y Estela están muy distanciadas desde anoche. ¿Con quién te posicionas en esto?🔄 Adara♥️ Estela #GHVIPLímite6pic.twitter.com/7YPLlgYzPi — Gran Hermano (@ghoficial) October 22, 2019

Alba Carrillo hace su línea de la vida

Tras todo lo sucedido, Alba Carrillo ha hecho su línea de la vida. Ha comenzado ensalzando a su figura paterna, que se tomó "mal" que ella entrase en 'GH VIP 7'. Ha hecho un recorrido por su juventud hasta que ha llegado al año 2010, en el que conoció a Fonsi Nieto durante una cena. Él pidió su teléfono y estrecharon su relación hasta el punto de tener un hijo en común.

Alba: "En 2010 mientras que yo estaba desfilando en Cibeles y ganaba más dinero que ahora conocí a Fonsi" #GHVIPLímite6pic.twitter.com/xtiGSvMJhS — Gran Hermano (@ghoficial) October 22, 2019

Alba ha afirmado que Fonsi fue "muy injusto" con ella, pero no ha hecho hincapié en su relación con el motorista. Para cerrar este capítulo, ha lanzado un mensaje velado sobre el motivo de su ruptura con Fonsi: "Yo pensaba que había cosas que viviendo con una persona sola puedes permitir, pero viviendo con un hijo no".

Tras hablar del motorista, le ha llegado el turno a su exmarido tenista: "Lo que paso con Feli es que él me vino a salvar". Ha explicado que no sabe si se enamoró de él o de "la sensación de no fracaso" que él representaba.

Alba, sobre Feliciano: "No sé si me enamoré de él o de la salvación que yo veía en él" #GHVIPLímite6pic.twitter.com/GH34iysXws — Gran Hermano (@ghoficial) October 22, 2019

Alba Carrillo ha experimentado su momento de mayor emotividad a la hora de hablar sobre la depresión que sufrió durante su relación con Feliciano López. Una afección que le llevó a ser ingresada: "El no supo hasta después que estuve ingresada". Para culminar esta etapa de su línea vital, Alba Carrillo ha aseverado que, el día que se reencontró con su hijo después del ingreso, hizo una promesa: "Feli va a ser mi enemigo hasta que me muera".

A pesar de el desnudo emocional de la modelo, la audiencia ha decidido que el salvado de la nominación sea Pol Badía, por lo que el jueves Alba Carrillo o El Cejas abandonará la casa

Y tú, ¿quién crees que será el próximo expulsado de 'GH VIP 7'?