El desnudo integral de Alba Carrillo sube la temperatura en Instagram

Después del desnudo de Jorge Javier Vázquez, ahora es Alba Carillo la que se ha lanzado a posar sin nada de ropa. La modelo y colaboradora de ‘Ya es mediodía’, de 33 años, ha comenzado sus vacaciones de verano encendiendo las redes sociales tras publicar una foto en la que se la ve completamente desnuda.

La ex de Fonsi Nieto y Feliciano López prometió al programa presentado por Sonsoles Ónega que se haría una fotografía en bikini pero su mala memoria le jugó una mala pasada: se le olvidó el bikini, según ha explicado en Instagram. Como lo prometido es deuda, Alba Carrillo decidió hacérsela desnuda, tapándose estratégicamente el pecho para pasar la censura de Instagram.

El resultado ha sido una imagen de lo más sexy de Alba, presumiendo de cuerpazo sin nada de ropa ante el espejo de un baño. No es de extrañar que la foto haya revolucionado las redes sociales.

La publicación de esta imagen se produce justo después de que Alba comentara en el programa de Mediaset una foto de Sandra Gago, la prometida de su exmarido, Feliciano López. “La muchacha está cañón. Las cosas como son. Si digo otra cosa miento”.

Alba ha querido demostrar que no tiene el su culo operado

Tras estas palabras, ‘Ya es mediodía’ le propuso que se hiciera una foto ella también en bikini para compararla y Alba aceptó sin pensárselo. Además fue más allá y señaló que quería mostrar su “culo verdadero” para desmentir las informaciones que decían que se había sometido a una operación de cirugía estética para retocárselo.

“No me lo he operado, me he hecho una radiofrecuencia que es como hidratar, hijos… Está un poco más hidratadito”, decía la colaboradora para después decir que tiene el “culo carpeta”.

Seguramente, en los próximos días Alba nos deleite con más fotos veraniegas. Habrá que esperar a ver si se decide a posar con su supuesta nueva pareja, Santi Burgoa, el presentador de ‘Cuatro al día’, con el que se le ha relacionado en los últimos días.