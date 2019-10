El 'affaire' secreto de Alba Carrillo con el exnovio de Mireia Belmonte (mientras ambos aún salían)

Alba Carrillo es una caja de sorpresas. Bueno, más bien su agitada vida sentimental. Unas semanas después de haber confesado ella misma, en la casa de 'GH VIP 7', que sale con un periodista de Mediaset, ahora ha desvelado que estuvo quedando con Javier Hernanz, exnovio de Mireia Belmonte, mientras éste aún salía con la medallista olímpica.

Alba ha contado que tuvo un amor secreto con este piragüista español, de 36 años, durante el verano de 2016, mientras ella se estaba divorciando de Feliciano López.

Alba Carrillo ha desvelado que estuvo quedando con Javier Hernanz, exnovio de Mireia Belmonte, mientras éste aún salía con la medallista olímpica

"Me volví loca por él, me enamoré muchísimo. Me mandaba pasteles a casa, porque su familia tiene una pastelería y él ayuda a veces en la tienda. Lo que no sé es cómo Feli no se dio cuenta de nada, ya que en las cajas de los pasteles se veía su cara impresa", ha contado la rubia, riéndose.

El amor secreto Alba Carrillo con Javier Hernánz

Ambos estuvieron quedando durante un tiempo, en el verano de 2016, a espaldas de sus respectivas parejas. De hecho, intimaron bastante mientras Mireia estaba compitiendo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro: "Cuando ella estaba recogiendo su medalla de bronce, él estaba cenando conmigo”. ¿Habemus infidelidad?

Cuando Mireia estaba recogiendo su medalla de bronce, Javier estaba cenando con Alba Carrillo. ¿Habemus infidelidad?

Según Alba, él quería pasar a mayores menesteres sin ropa, pero ella no quiso porque él tenía pareja: "Yo le decía que tenía que dejar a su novia para que pasara algo", ha dicho.

Aunque la rubia esté en lo cierto, es evidente que la infidelidad existió, ya que no hace falta que el encuentro sea carnal para considerarlo como una deslealtad hacia la pareja.

Mireia y Javier rompieron en marzo de este año

Si todo esto es cierto, mejor para Mireia Belmonte, ya que no sale con Javier desde hace unos meses. La pareja, que inició su noviazgo en 2014, cortó en abril de 2019.

Ambos se conocieron en 2014 en la Universidad Católica de Murcia, donde ella estudiaba Publicidad y él Derecho. Desde entonces, a pesar de que se veían un par de veces al mes por motivos laborales, consiguieron seguir con su relación, aunque parece que él tenía otros divertimentos...

¿Qué opinas de todo esto? A nosotros nos parece muy heavy.