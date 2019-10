Alba Carrillo está siendo una de las protagonistas indiscutibles de 'GH VIP 7'. La modelo, que se hizo famosa tras sus romances con Fonsi Nieto y Feliciano López, se dedica a opinar en diferentes programas televisivos sobre la actualidad del famoseo y a contar cómo van sus amores y desamores en diferentes revistas, normalmente '¡Hola!', a golpe de talonario.

Todas las veces que la rubia se ha ido de la lengua no le han salido gratis, y es algo que ahora está pagando con creces. El padre de su hijo y su ex, que ya ha rehecho su vida junto a la jovencísima Sandra Gago, llevan años interponiendo demandas a Alba... y las están ganando.

Alba Carrillo necesita desesperadamente dinero

Sus ex la tienen día sí y día no en el juzgado. Alba Carillo tiene una demanda millonaria interpuesta por Feliciano López por injurias y calumnias. Una denuncia motivada por comentarios de ella en televisión sobre el supuesto mal hacer de Feliciano en la cama, según cuenta María Patiño.

Además de esta súper demanda, Alba aún debe dinero a sus dos anteriores abogados, entre los que se encuentra Teresa Bueyes, a quien a día de hoy le tiene que pagar 8.000 euros. Tras Bueyes, la modelo contó con la representación legal de "un joven y atractivo abogado" –como ella misma dijo– al que no sabemos si pagó y actualmente tiene a "una súper abogada que lo gana todo", en sus palabras. Se desconoce su identidad.

Esta necesidad de dinero sería el único motivo por el que Alba ha decidido participar en 'GH VIP', ya que el dinero que ganó en 'Supervivientes' ya se lo ha fundido, dijo Kiko Hernández, en pagar asuntos judiciales.

Líos judiciales por su hijo Lucas

Al margen de sus deudas con los abogados y los costes judiciales a los que tiene que hacer frente la concursante, también está el asunto de la custodia de su hijo Lucas. El padre de la criatura, Fonsi Nieto, reclama una custodia compartida, y ella parece que no está de acuerdo.

Esta fue justo la razón por la que Alba tuvo que salir de Guadalix hace unas semanas, para ir al Juzgado y debatir qué pasará finalmente con la custodia del pequeño.

Una grabación podría hundirla

Fonsi, no obstante, podría meter en un grave aprieto a Alba, ya que tiene una grabación que "podría hundir su reputación para siempre". El expiloto, según 'Sálvame', ha presentado dicho vídeo ante el juzgado, lo que podría suponerle aún más problemas a la modelo y sucumbirla en aún más deudas.

En fin, la cosa no pinta muy bien para Alba, que no puede permitirse el lujo de abandonar, como parecía que iba a hacer hace unas semanas, ya que no es capaz de pagar la penalización.

Veremos cómo acaba todo esto. ¿Qué opinas de Alba? ¿Ves 'GH VIP'?