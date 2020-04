Alba Carrillo, "encantada" de no pasar la cuarentena junto a su novio, Santi Burgoa

Alba Carrillo tiene una relación sentimental con Santi Burgoa desde el pasado verano. La colaboradora de Telecinco sale con el periodista de Cuatro, y les va bien, no obstante hace un mes que no se ven.

Alba, que le dedicó unas bonitas palabras al padre de su hijo Lucas recientemente, se encuentra confinada en su casa junto con su madre y su pequeño, sin su novio, algo que no parece preocuparle, más bien al contrario.

Alba Carrillo, feliz de no pasar la cuarentena junto a Santi Burgoa

Alba Carrillo ha asegurado que está "encantada" de no pasar estos días de confinamiento junto a su novio. La televisiva ha dicho en que no se ven desde comenzó el estado de alarma, pero que no le importa: "Hay miles de parejas así y no pasa nada", ha dicho en televisión, recoge 'Semana'.

Además, ha asegurado que prefiere estar así y no las 24 horas con su pareja, ya que todo el día junto a Santi podría ser perjudicial para los dos.

Su primera foto juntos

Alba publicó la primera foto con su pareja en su perfil personal de Instagram con Santi el pasado mes de febrero. "Se termina el 02-02-2020. Dicen que es un día especial, capicúa y que no habrá otro igual hasta dentro de 101 años… Feliz cumpleaños, Santi", titulaba, con una imagen de ambos.

Como vemos, la relación entre ambos sigue viento en popa, aunque, eso sí, no se vean a causa del confinamiento, según la modelo.