Alba Carrillo estalla contra Courtois: "Vigila tu pito, tienes la bragueta muy suelta"

Alba Carrillo está más que molesta con su su ex, el portero Thibaut Courtois, contra quien ha cargado duramente este jueves en el programa donde ésta colabora, Ya es mediodía. A la exmodelo le han sentado fatal las declaraciones que ha hecho el portero del Real Madrid en el programa El transistor de Onda Cero.

En su entrevista con el periodista Jose Ramón de la Morena, el guardameta lamentó la polémica sobre todo porque tiene "dos hijos" que se harán mayores y podrán consultar todo eso "en internet, porque siempre queda".

Además, lamentó profundamente haber tenido el affaire con Alba. Lo más llamativo del asunto fueron las palabras de De la Morena, pues aseguró, de forma bastante machista, que la que había salido ganando con todo esto había sido la rubia: "A esta señorita le ha venido bien, pero a ti no".

Alba estalla: "Vigila tu pito"

La colaboradora le ha contestado en directo en Telecinco: "Si tienes dos hijos, vigila tu pito. Muy feo, señor Courtois. Tienes la bragueta demasiado suelta".

"Lo que has hecho está muy feo. Yo siempre te he defendido y, se supone que, en cuanto tuvieras la oportunidad, tú lo ibas a hacer también y no lo has hecho. Y a mí, De la Morena, ningún futbolista me paga una casa con servicio y bolsos, que se dé por aludido quien quiera. Yo soy una mujer hecha y derecha y Cortouis debía haber dicho que me ha vapuleado", ha añadido la exmodelo, alegando que el periodista se ponía de parte del portero porque es amigo de sus ex, Fonsi Nieto y Feliciano López.

