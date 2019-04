Alba Carrillo contesta a De la Morena dándole donde más le duele: su mujer e hijas

La respuesta de Alba Carrillo a las palabras de José Ramón de la Morena no se ha hecho esperar. El periodista cargó duramente contra la exmodelo este lunes, refiriéndose a ella como "señorita de compañía" y "estúpida".

Este martes, Alba ha contestado al presentador de Onda Cero en 'Ya es mediodía', programa donde colabora.

Alba Carrillo contesta a De la Morena

Muy serena y con el guión bien aprendido, Alba ha contestado a las declaraciones de De la Morena. "A mí no me ofenden esas palabras. Deberían de ofenderle a su mujer y a sus dos hijas, porque si mi padre dijese ese tipo de cosas de una mujer me sentiría profundamente ofendida, avergonzada y dolida", ha dicho Alba, mencionando los nombres de las tres.

"Gracias a Dios he sido educada por un hombre muy feminista, que entiende que las mujeres tenemos derecho a hacer lo que nos dé la gana con nuestra vida, y que me ha educado en libertad y valores. También se ha preocupado por mi cultura. De hecho estoy estudiando mi segunda carrera con este cerebro de mono, sí", ha añadido la protagonista.

“Una persona que ha dicho cosas como ‘lo que no hago es acostarme con una vaca’, en relación a la mujer de otro periodista… Yo no puedo contestarte porque te retratas tú mismo. No te voy a dar más publicidad gratuita", ha finalizado.

¿Con quién vas en esta guerra? Nosotros con ella.