Alba Carrillo presume de amor en sus vacaciones indefinidas

Alba Carrillo ha dado un paso más en su relación sentimental con Santi Burgoa mientras sigue de vacaciones indefinidas en Telecinco.

La exmodelo y el presentador de Mediaset estaban intentando llevar su noviazgo con discreción hasta que ella decidió airearlo en 'GH VIP', donde concursaba. Él, entonces, le envió una carta a la casa de Guadalix y mensajes que aseguraban que la estaba esperando. Y parece ser que así ha sido, pues ambos siguen juntos y muy bien avenidos.

Alba Carrillo da un paso más en su relación con Santi Burgoa

Alba ha publicado ls primera foto con su pareja en su perfil personal de Instagram. "Se termina el 02-02-2020. Dicen que es un día especial, capicúa y que no habrá otro igual hasta dentro de 101 años… Feliz cumpleaños, Santi", titulaba, con una imagen de ambos.

Este ha sido, pues, el primer cumpleaños que han pasado juntos como pareja formal, lo que demuestra que su relación va viento en popa.

Alba, sin fecha de regreso a Telecinco

La tranquilidad en el amor de Alba contrasta con su inseguridad laboral actual, pues dejó el programa donde colabora, 'Ya es mediodía', hace más de un mes y no ha vuelto.

La última vez que vimos a Alba Carrillo en televisión fue el día 31 de diciembre, cuando se marchó muy enfadada del plató de 'Ya es mediodía', tras una discusión con Miguel Frigenti, otro de los tertulianos. La 'pelea' subió tanto de tono que la rubia se marchó a pesar de que su jefa, Sonsoles Ónega, intentó frenarla.

La exmodelo se enfadó porque se tomó todo como una traición: "Me dolió mucho que Sonsoles Ónega y Miguel Ángel Nicolás consintieran que él (Miguel Frigenti) dijera que estaba en el programa por mis ex, y no sacaran la cara por mí. (...) Me duele. No entiendo por qué se pluraliza, ¿me quieren dejar de guarra? Es verdad que he sido muy virulenta con Feli [Feliciano López] porque me ha hecho mucho daño y ha tocado lo que más quería, pero siempre he defendido a Fonsi [Nieto], el padre de mi hijo", ha dicho en una entrevista para 'Lecturas', previo pago.

Desde esta confrontación, Alba no ha vuelto al programa, renunciando así a su principal fuente de ingresos: "Me he cogido unas vacaciones mentales, también necesito frenar, fui demasiado osada cuando salí de 'GH VIP', y cometí el error de incorporarme demasiado pronto".

Veremos en qué acaba todo esto y si el trabajo le acaba sonriendo igual que el amor.