Aitana Ocaña y Luis Cepeda, pillados en pleno arrebato de pasión

Después de que la pareja confirmara su relación el pasado 29 de junio con un beso en los labios en público en el concierto que dieron en el estadio Santiago Bernabéu tras cantar juntos ‘No puedo vivir sin ti’, Aitana Ocaña y Luis Cepada ya no ocultan su amor.

Los jóvenes, exconcursantes de ‘Operación Triunfo’, han sido pillados in fraganti en Murcia, mientras daban rienda suelta a su amor, tal y como se puede ver en un vídeo que ha publicado el usuario de Twitter, Rafael Senen, uno de los bailarines que componían el cuerpo de baile en OT, amigo de Aitana, Cepeda y del resto de exconcursantes.

En el vídeo, Rafael sale hablando, diciendo que está en Murcia, pero la finalidad no es escucharle a él, sino grabar, y que todos veamos, el arrebato de pasión de Aitana y Cepeda. Ella está sentada encima de él mientras se besan intensamente.

AQUI EL VIDEOOOOEL FONDOOO SOCORROOOOESTOY EN SHOCK EH pic.twitter.com/qOaoCisGEb — Principios,Rain 42% (@axtsheblue) 6 de julio de 2018

Aitana, tras su beso: “Me he sentido liberada”

Tras su beso en público en el concierto, Aitana reapareció en un acto ante los medios, donde fue preguntada por el motivo que le llevó a destapar por fin su relación, que era ya un secreto a voces. “Me di un beso con Luis porque me apetecía, quería hacerlo” y añadía: “Lo llevo bien, supongo que tuvo que ser raro también para la gente, pero hay mucha gente que ya lo sabía. Me he sentido liberada entre comillas”.