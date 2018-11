Aitana Ocaña lanza un perfume con su nombre y le llueven las críticas

La cantante y ex concursante de ‘Operación Triunfo’, 19 años, es todo un icono de moda para los jóvenes y no para de lanzar nuevos productos, de los cuales algunos no tienen nada que ver con la música, algo por lo que está siendo muy criticada.

Desde que Aitana salió del concurso de ‘OT’, ha sido imagen de una marca de coches, de chicles, embajadora de una de las tiendas de Inditex, imagen de planchas del pelo y el pasado 18 de octubre sacó a la venta su primer libro ‘La tinta de mis ojos’. Hace unos días se publicó que el próximo 30 de noviembre sacará su primer disco, ‘Tráiler’, y ahora ha anunciado el lanzamiento de su nuevo perfume en Instagram.

En la publicación que ha compartido Aitana Ocaña, la vemos posando junto a la fragancia que lleva su nombre con gesto dulce mientras tiene la mirada perdida. Para la ocasión ha escogido un vestido de María Escoté, que está a la venta en la página web por 380 euros. Junto a la imagen ha escrito: “Ey!!!!!!! Me hace mucha ilusión compartir ya con vosotrxs como será mi perfume. Espero que os guste mucho mucho mucho. Podréis descubrir más en www.perfumeaitana.com”.

La propia Aitana ha destacado que su perfume “refleja mi faceta más divertida y espontánea” con “notas cítricas que se combinan con la chispeante pimienta rosa dando paso a una explosión de flores blancas y esencia de rosa”.

Comprando el perfume, se puede participar en un concurso para conocerla

La presentación oficial será el próximo 3 de diciembre pero ya se puede adquirir de forma anticipada. Por el momento, las unidades disponibles son limitadas. Su precio es de 14,99 euros, el envío es gratuito y el plazo de entrega es de 24 a 48 horas.

Además, comprando el perfume de Aitana entras en un concurso para conocer a la cantante, en el que se puede participar hasta el próximo 5 de enero.

“Ya no es cantante. Es puro marketing y ganar dinero”

Para muchos de sus seguidores ésta ha sido la gota que ha colmado el vaso y han estallado contra la exconcursante de ‘OT 2017’ con mensajes como estos: “Ya no es cantante. Es puro marketing y ganar dinero”, “Qué decepción Aitana... Tienes potencial, tienes carisma, tienes vozarrón y nos das un perfume... Pues ok... A ver de aquí a un año quién te recuerda…”, “Se promociona demasiado por dinero”.

También se pueden leer estas otras críticas: “Cuanto marketing de repente!!! Qué pena”, “Chiquilla ¿no te das cuenta de que te van a explotar? Qué pena, con el arte que llevas en las venas…”, “Aitana, para cuándo el tupper? Seguro que tus fans están esperando a que salga la colección...”, “Puro marketing, qué pena Aitana, me gustabas” o “¿Cómo quieres que solo se hable de tu música si es lo que más nos está costando descubrir de ti?”.

Sin embargo, ha habido otros fans que han querido defenderla en las redes sociales: “Malú saca una colonia y todo el mundo la compra y alaba. Aitana saca un perfume "Te están manejando" "No te preocupas por tu música". Cuántxs de vosotrxs tendréis la oportunidad de sacar un perfume, un libro y un disco?”, “Qué tiene de malo que saque una colonia hay muchos cantantes que las sacan”, “Deseando oler ese perfume”,“Vamos ni que estuviera haciendo zapatillas de Nike a 50 céntimos en un país tercermundista . Que explotación es ser imagen y currar en lo que te gusta ? Ojalá muchos más tuvieran esa oportunidad que ella tiene” o “Tiene 19 años y toda la vida por delante para hacer lo que ella desee y esta viviendo todas experiencias nuevas. Tal vez se este equivocando con el rumbo que esta tomando, tal vez no, pero no le vendió el alma al diablo por sacar un perfume ni tampoco renunció a la música para siempre”.

Las fechas de la firma de su disco ‘Tráiler’

Aitana Ocaña tiene una agenda apretadísima. Además de lanzar su nuevo perfume el próximo 3 de diciembre, Aitana Ocaña ya tiene confirmadas las horas y ciudades donde estará firmando su nuevo disco ‘Tráiler’.

En Barcelona estará el próximo 30 de noviembre en el Carrefour de Gran Vía, 2 de 17:00-19:00 horas; en Sevilla, el 1 de diciembre en el Fnac Torre Sevilla de 16:00 a 18:00 horas; y en Madrid, el 2 de diciembre en El Corte Inglés de San José de Valderas de 16:00-18:00 horas.

¿Es perjudicial para Aitana Ocaña no parar de sacar productos con su nombre o tiene que aprovechar el momento?