Aitana pide perdón tras su actuación en OT 2018.

Aitana Ocaña fue una de las estrellas invitadas a cantar en la Gala 1 de ‘Operación Triunfo 2018’ junto a Malú. Su actuación era una de las más esperadas, sin embargo no transcurrió como sus fans esperaban ya que desafinó en varios momentos mientras cantaba su single ‘Teléfono’ y su voz estaba temblorosa.

Horas antes, la ex concursante de ‘OT’ había visitado la academia, que tantos recuerdos le traía, y habló, se emocionó y lloró con los nuevos participantes del talent show. Reconocía que le estaba costando verse tan expuesta y volver a su rutina.

Este cóctel de sentimientos y nervios le jugaron una mala pasada y no estuvo a la altura en los estudios del Parc Audiovisual de Terrassa. La propia Aitana se acabó dando cuenta de sus errores y decidió escribir una extensa carta en redes sociales en la que pedía perdón a sus fans por lo ocurrido.

“Siento no haber podido controlar mi emoción”

“Hola chicxs, siento no haber podido controlar mi emoción. Os quiero mucho y espero conseguir ser más fuerte poco a poco y poder superarlo... todo. Gracias a todos lo que estáis ahí, estar esta noche en Operación Triunfo ha sido un gran placer. Os quiero familia”, ha escrito.

Junto a la carta de seis páginas, se puede leer en Twitter: “Mañana a lo mejor borro esto, soy así de impulsiva quizás. Abrirte a la gente que te apoya nunca viene de más. Esto es un pupurri de cosas que comparto con vosotros que en su totalidad no tiene mucho sentido, pero lo sin sentido es real muchas veces. Ideas desordenadas, yo”.

Mañana a lo mejor borro esto, soy así de impulsiva quizás. Abrirte a la gente que te apoya nunca viene de más. Esto es un pupurri de cosas que comparto con vosotros que en su totalidad no tiene mucho sentido, pero lo sin sentido es real muchas veces. Ideas desordenadas, yo. pic.twitter.com/K1LS8n4NSi — Aitana (@Aitanax) 27 de septiembre de 2018

“No me he acostumbrado todavía a la idea de estar tan expuesta”

Después ha continuado explicando que no sabe “ocultar sus sentimientos, mi dolor, mi alegría, mi nostalgia, mi pena, mi tristeza... Sé que la profesión a veces requiere un saber estar”. “Yo estoy bien. No me he acostumbrado todavía a la idea de estar tan expuesta... sé que yo tenía que tenerlo claro y os prometo que lo tengo, muy muy claro, solo digo que lo proceso todo poco a poco. Si guardo cosas para mí es porque a veces necesito saber que hay algo mío”.

En otro de los fragmentos de su extensa carta ha escrito: “Es bonito saber que todo lo que siento haber hecho mal en un pasado lo voy a ir aprendiendo en mi largo camino porque estoy dispuesta a superarme cada día un poco más, aunque me caiga y me caiga todas las veces que hagan falta. Las heridas son signo de guerra y eso demuestra que quise luchar”.

A pesar de su polémica y criticada actuación, Aitana tiene claro algo: “No voy a dejar de luchar, de quererme, de superarme” y añade: “No me importa mostrar mis debilidades, no me importa pedir perdón, soy feliz aprendiendo y quiero serlo todavía más”.

“Estoy cometiendo muchos fallos que me harán más fuerte”

Con la naturalidad que le caracteriza, ha escrito un mensaje también para los seguidores que son más estrictos con ella: “Yo soy feliz aprendiendo y quiero serlo todavía más. Por eso, si en este camino que vas a hacer conmigo pretendes que llegue a una meta ejemplar, te ruego que no sigas conmigo, porque el paso que quieres llevar es muy rápido y yo prefiero detenerme a mirar el paisaje y disfrutar de lo bonito que me está dando ese camino”.

Para concluir, Aitana ha escrito: “Estoy aprendiendo y voy a seguir aprendiendo, estoy cometiendo muchos fallos que sé que me harán más fuerte para ser la mejor versión de mi misma, y no la perfecta. Todo va poco a poco pero soy feliz y quiero serlo más si cabe! Disfrutad el camino y os quiero”.