Ainhoa Arteta confiesa que fue víctima de violación: "El hombre casi me mata"

La soprano Ainhoa Arteta, quien contrajo matrimonio con Matías Urrea el pasado 22 de junio, ha estado en el programa 'Retratos con Alma' de TVE, donde hizo unas confesiones que dejaron a todos los espectadores de piedra, que fue víctima de una violación cuando estaba en Nueva York.

Ainhoa ha contado que tenía solo 25 años cuando todo sucedió. Era 1990 y ella acababa de llegar de Estados Unidos para buscar nuevas oportunidades laborales tras haber estado estudiando música en Italia.

Mientras encontraba trabajo de lo suyo, Ainhoa se ganaba la vida cuidando a una familia y a una niña. Un trabajo que compaginaba con sus estudios de interpretación en el Actors Studio de Nueva York.

Fue asaltada por la noche

"Vivía en una zona que de día era el mercado de la carne y de noche eran las prostitutas, los proxenetas y las drogas… Había un submundo tremendo. Una noche viví un episodio muy fuerte en mi vida que me marcó muchísimo. Tras mi actuación en 'La Cenicienta', un hombre me asaltó y me violó. Casi me mata. No solo fue violarme, sino que casi me mata esa persona", ha confesado

"Esto me ocurrió el día que me daban mi primer trabajo en la ópera. Me iba a casa con la partitura, que me la tenía que aprender en cuatro días porque la tenía que interpretar en Palm Beach. De pronto me ocurre esta situación y al día siguiente no tenía tiempo para hacer el duelo ni para pensar en lo que me había pasado. La Policía me dijo que si no me habían matado podía estar contenta", ha continuado.

La violación le dejó secuelas

"Es algo que te deja marcado toda tu vida. Cuando alguien se me acercaba, solo por el mero hecho de acercarse, un acercamiento sexual porque le gustaba o por lo que fuera, era la cosa que más me podía repugnar, con lo cual lo he rechazado de manera muy contundente y hasta con mala educación", ha dicho.