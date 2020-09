Ainhoa Arteta cansa a todos con su voz en el estreno de 'MasterChef Celebrity 5'

Televisión Española ya ha estrenado 'MasterChef Celebrity 5', su talent culinario en el que famosos como Raquel Sánchez Silva, Juanjo Ballesta, Celia Villalobos, Jesús Castro, Nicolás Coronado o La terremoto de Alcorcón deben demostrar sus dotes en la cocina.

Ilusión, diversión, aprendizaje, retos y algunos miedos son algunas de las sensaciones que todos los participantes han resumido en los primeros compases del programa en el que Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera repiten como miembros del jurado.

Ainhoa Arteta, la soprano que necesita demostrarlo

Durante el primer programa de 'MasterChef Celebrity', todos los concursantes han querido sobresalir en las pruebas y demostrar que son aptos para el programa. Pero no solo esto, algunos de ellos han querido hacerse notar y dejar claro que están participando. Ese es el caso de la soprano Ainhoa Arteta, que no ha parado de cantar en todo momento para enseñar su excelencia vocal.

Mientras cocinaba, en las valoraciones del jurado, al acudir a la tienda donde eligen los alimentos del cocinado, en su vídeo de presentación... Arteta no ha callado ni un segundo del programa intentando demostrar a todos lo bien que canta, algo que las redes sociales no han perdonado.

"Que sí Ainhoa, que ya sabemos que eres soprano", "¿esta señora va cantar todos los programas? Pregunto", "por favor, ¿puede dejar de cantar esta señora? Es que no puedo más. Que ya sabemos que te dedicas a eso, pero yo me dedico a dormir y cuando voy a algún sitio, no lo hago", son algunos de los tuits que los seguidores del programa han escrito en el hashtag del programa durante su emisión.

Pero además, la cantante ha demostrado que tiene muy malas formas con sus compañeros y cuando ha recibido órdenes en la prueba por equipos no ha dudado en enfrentarse a ellos de malas maneras. "A mí todo el mundo me manda y estoy hasta los huevos", ha dicho muy enfadada.

David Fernández, primer expulsado

El cómico David Fernández se ha convertido en el primer aspirante en abandonar las cocinas de 'MasterChef Celebrity 5'. El humorista no ha podido evitar las lágrimas al colgar el delantal, pero lo cierto es que no ha sido para nada su noche.

El que fuera nuestro representante en 'Eurovisión' en 2008 con El Chiqui Chiqui, ha intuidodesde un primer momento que iba a ser el eliminado. Desde el comienzo del programa sus elaboraciones se han quedado muy por debajo del nivel de sus compañeros y él mismo ha tirado la toalla tras la prueba por equipos. "Nunca había llorado en televisión, pero tengo que aprender a controlar la tensión", ha explicado el actor muy emocionado.