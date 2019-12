Ágatha Ruiz de la Prada tuvo que medicarse tras la infidelidad de 'El Chatarrero' con una actriz porno

Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez, han sido pillados in fraganti besándose por las calles de Madrid, tal y como publica la revista '¡Hola!'. Estas fotos se han publicado después de que la diseñadora hubiera "mandado a paseo" al dueño de Desguaces La Torre, según él mismo confesó, tras salir a la luz una supuesta infidelidadcon la exactriz porno brasileña, Marcia Di Lele.

La historia se repite para Ágatha, ya que no es la primera vez que perdona una infidelidad, ya lo tuvo que hacer también con su exmarido, Pedro J. Ramírez, cuando se publicó el vídeo con Exuperancia Rapú.

El novio de Ágatha, ‘El Chatarrero’, señaló sobre las polémicas fotos con que "todo había sido una trampa". Después de que la diseñadora haya pasado unos días en París, parece que ha recapacitado y tras hablar con él, ha decidido perdonarle.

🔴 EXCLUSIVA: Ágatha Ruiz de la Prada perdona a Luis Miguel Rodríguez https://t.co/DSFJheDAIU — Revista ¡HOLA! (@hola) December 16, 2019

La pareja ha posado en medio del desguace de Luismi

Justo este lunes se ha publicado la portada del nuevo número de ‘Vanity Fair’. Ágatha y Luismi cedieron a hacer una sesión de fotos para una revista por primera vez. Sin embargo, este se hizo dos días antes de que saliese a la luz la infidelidad de Luismi.

En las fotos de la revista se les puede ver posando en de Desguaces La Torre, entre los coches. Ella luciendo varios de sus diseños, -con forma de tarta y otro de corazón-, y él, muy elegante, con esmoquin.

Es lunes, son las 8 de la mañana y estamos en Desguaces La Torre. Ágatha Ruiz de la Prada (@agathardlp) posará por primera vez con Luis Miguel Rodríguez, el Chatarrero, su novio y dueño del “desguace más grande del mundo”. Así se ha gestado la portada de #VanityFairEnero. pic.twitter.com/0C6HXkK4ub — Vanity Fair España (@VanityFairSpain) December 15, 2019

Con Pedro J. Ramírez le pasó lo mismo

Es la segunda vez que también le ocurre esto a la empresaria, ya que cuando aún era mujer de Pedro J. Ramírez también hizo un posado en plan ‘familia feliz’ con el periodista y sus dos hijos para ‘Vogue’.

Sin embargo, nunca llegó a ver la luz ya que al día siguiente, el que era el marido de Ágatha le comunicaba con un “tenemos que hablar, tengo que decirte una cosa” la noticia de que quería separarse. Pero fue más allá y le confesó su infidelidad: “Te dejo, estoy con otra persona”. La otra mujer en la vida de Pedro J. era su compañera de trabajo, la abogada Cruz Sánchez de Lara, con la que se acabó casando en octubre de 2017.

La reacción de Ágatha: "Me tomé un Orfidal"

Parece que la diseñadora está gafada y cuando por fin se deciden ella y su pareja a hacer un posado, detrás hay una infidelidad. Ágatha Ruiz de la Prada ha hablado ahora de cuál fue su reacción tras enterarse de que su novio le había puesto los cuernos con la actriz porno brasileña, Marcia Di Lele. "Me tomé un Orfidal", ha confesado.

La diseñadora se enteró por la prensa después de que la revista ‘Lecturas’ publicara unas fotos de ‘El Chaterrero’ con su supuesta amante, en la que aparecían besándose. Después de que Luimi fuera pillado con esta mujer, la reacción de Ágatha fue radical. “Me ha mandado a paseo”, desveló ‘El Chatarrero’.

¡SE COMEN A BESOS! El lado más pasional del novio de Agatha Ruiz de la Prada... ¡con la ex de Kiko Rivera! ¡Toda la secuencia! #exclusivalecturashttps://t.co/rREKjVFGNY — Lecturas (@Lecturas) November 27, 2019

“A Lusimi lo que más le gusta son los coches y las tías"

Antes de que se la infidelidad saliera a la luz, Ágatha declaró estas palabras para la revista sobre el que en ese momento era aún su novio: “A Lusimi lo que más le gusta son los coches y las tías. Lo dice él mismo”.

También le hacían la pregunta del millón: “¿Miedo de que pueda haber otra gente? Sí, como todo. Pero bueno, tengo la suerte de tener mi vida muy montada, con las casas funcionando, y con muchos planes”.

Ágatha, sobre Luismi: "Si lo dejamos, lo echaría mucho de menos"

En la revista también le preguntaron qué pasaría si acabase su relación con Luismi, en lo que parecía un presagio de lo que iba a ocurrirle: “En los tres años que llevo divorciada solo he cenado en casa tres días. Luismi es muy mono y me acompaña a muchos de ellos. Y me ha venido genial, porque ha aparecido en un momento crucial de mi vida. Si lo dejamos, lo echaría mucho de menos. Pero creo que podría sobrevivir. ¿Que dura mucho? Genial. ¿Que dura poco? Qué se le va a hacer”.

Entre otras de sus declaraciones sobre el que era su novio, también señaló: “No sé qué va a pasar con Luismi. Pero tenéis unas fotos preciosas y un material exclusivo. Siempre lo puedes titular ‘La extraña pareja”.

"Luismi es muy mono y me acompaña a todos los planes. Y me ha venido genial, porque ha aparecido en un momento crucial de mi vida. Si lo dejamos, lo echaría mucho de menos. Pero creo que podría sobrevivir. ¿Que dura mucho? Genial. ¿Que dura poco? Qué se le va a hacer” pic.twitter.com/OH9FxuPLYD — Vanity Fair España (@VanityFairSpain) December 15, 2019

