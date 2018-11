Ágatha Ruiz de la Prada confiesa que le fue infiel a Pedro J. Ramírez.

La diseñadora, de 58 años, fue el último rostro famoso que acudió al programa ‘Planeta Calleja’ el pasado domingo.Allí pudimos verla en Costa Rica, junto a Jesús Calleja,tirándose en tirolina por los árboles, adentrándose y durmiendo en la selva, -donde tocó a una serpiente y se llevó un susto-, o subiendo a un volcán extinto para contemplar las mejores vistas. Una excursión que tuvieron que abandonar a 50 metros de la cima por las caídas de ambos y el fuerte viento. “Esto es peligroso, estoy un poco preocupado”, indicó Calleja.

Una aventura que hizo acompañada de su hijo Tristán, que habló del divorcio de sus padres. “Yo soy el único que hace de puente entre la familia”, señaló. El pasado 26 de octubre fue la primera vez que vimos a los hijos de Ágatha y Pedro J., Tristán y Cósima, posar junto a su padre y a la mujer de éste, Cruz Sánchez de Lara, con motivo de los Premios de Los Leones de 'El Español' con motivo de su tercer aniversario. Mientras que anteriormente, los jóvenes sí se habían dejado ver y fotografiar con su madre y su novio ‘El Chatarrero’.

Ágatha: “Tuve muy pocos escarceos, debería haber tenido más”

En el programa, Ágatha Ruiz de la Prada también tuvo tiempo para muchas confidencias con Jesús Calleja. Sin duda la que más sorprendió fue cuando reveló que le había sido infiel a Pedro J. Ramírez. Una confesión que se produjo después de que el presentador le preguntara si no tuvo ningún escarceo mientras vivía con el periodista. “Tuve muy pocos escarceos, debería haber tenido más”, desveló la diseñadora.

El programa se grabó el pasado mes de marzo, antes de que Luis Miguel Rodríguez, conocido como ‘El Chatarrero’, apareciese en su vida, por lo que no habló de su nueva pareja con la que al parecer está inmersa desde hace unos días en una crisistras un mensaje de móvil de él.

Ágatha Ruiz de la Prada: “A Pedro Sánchez más que vestirle me gustaría desvestirle”

Ágatha también habló de política: “Albert Rivera se pasa el día con el innombrable [Pedro J.]. Me estoy planteando no votarle, y Pablo Iglesias no me interesa nada”. Con el humor y desenvoltura que la caracteriza, señaló que su favorito es el presidente del Gobierno, aunque no sólo para dirigir el país: “A Pedro Sánchez tampoco quiero vestirle, preferiría desvestirle, ¿no? Es que me han dicho que es una pasada de guapo”, dijo con sonrisa pícara.

“Carles Puigdemont es tonto perdido y cobarde”

Ágatha también habló del tema de Cataluña: “Yo creo que la gente se ha dejado comer el coco y ahora el tema es un poco difícil” y arremetió contra Carles Puigdemont: “Le encuentro tonto perdido y cobarde. Yo si fuera él estaría feliz de estar en la cárcel porque te haces un héroe pero ni siquiera eso es”.

La diseñadora es marquesa de Castelldosrius y baronesa de Santa Pau, pertenece a una de las familias de mayor pedigrí de toda España y se ha relacionado desde pequeña con personajes muy importantes de la política y de la familia real. “Cuando era pequeña, llegaba al salón de casa de mis padres y sin conocer a nadie, me sentaba al lado de la persona con más poder”.

“Letizia para mí es un tema tabú”

Ágatha habló también de don Juan de Borbón y del rey Juan Carlos I, del que habló maravillas. Algo que no hizo al referirse de los reyes Felipe y Letizia. Del rey actual se limitó a decir que fueron al mismo colegio aunque ella es siete años mayor, y de doña Letizia Ortiz dijo que prefería no hablar: “Para mí es un tema tabú”.