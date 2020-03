Ágatha Ruiz de la Prada ahora se arrepiente de criticar a Pedro J., a su mujer y a las "feminazis"

Ágatha Ruiz de la Prada lleva años cargando contra su exmarido, Pedro Jota Ramírez, actual director del periódico digital El Español. La diseñadora y el periodista se divorciaron en 2016, tras 30 años de relación y dos hijos en común, y desde entonces no han tenido ningún contacto.

Eso sí, ella ha ido de exclusiva en exclusiva hablando mal de él. Llegó a afirmar hace poco que le daría igual que él se muriese y confesó haberle sido infiel. Unos ataques a los que se sumaron los que hizo en una reciente entrevista en El Mundo, periódico que dirigía Pedro J., en la que Ágatha hacía la siguiente afirmación: "Supongo que a Jota le viene el virus del 8M. Su mujer representa a feminazis".

A Pedro J., quien tiene síntomas del Covid-19, este último dardo de su ex le terminó de encabronar y decidió publicar un hilo en su perfil de Twitter, en el que anunciaba que iba a tomar acciones legales contra su ex.

"Todo tiene un límite (...) En cuanto a esta última visita de la vieja dama del rencor, acabo de dar instrucciones a mis abogados para que actúen en todos los frentes posibles. Durante 4 años he guardado silencio frente a sus insultos y vejaciones continuos, pero esta expresión de odio es algo distinto", anunció el periodista.

Pedro J. saca la cara por su mujer, Cruz Sánchez de Lara

Pedro J. no está por a labor de que su ex critique a su actual mujer, Cruz Sánchez de Lara, veinte años menor que él y una reconocida abogada de la capital, con quien se casó en 2017 tras dos años de noviazgo.

El director señaló en su Twitter que además "Cruz no asistió a la marcha del 8-M, pero eso es lo de menos. Hace poco dije que nada es tan nazi como llamar a alguien nazi sin motivo. Y máxime para presentarla como foco de contagio de una epidemia".

Además, Pedro J. aprovechó para lanzarle una pullita a Ágatha mientras idolatraba a su actual mujer: "Durante los días que tuve fiebre Cruz estuvo a mi lado como nadie lo ha estado nunca. Su solidaridad y generosidad hacia los demás se manifestó en nuestra casa y eso me convirtió en el más afortunado de los seres".

Pues bien, ahora la diseñadora se retracta de sus palabras.

Ágatha Ruiz de la Prada se arrepiente de sus palabras

Ante la ofensiva de Pedro J. de tomar acciones legales, este martes la diseñadora ha emitido un comunicado para retractarse de algunas de las declaraciones que hizo en la entrevista.

"Cuando se me preguntó por la enfermedad de Pedro Jota Ramírez expresé una opinión. No quería relacionar esta enfermedad con actividad alguna de su actual mujer. Según me indican, además quiero aclarar que no fue a la manifestación del 8 de marzo", comienza.

"Tampoco me gustaría que se entendiera de forma peyorativa la alusión a las feminazis. No tenía ninguna intención de ofender a nadie. El movimiento feminista lo respeto y por ello se debe entender mi expresión en un contexto coloquial que no persigue deslegitimar dicho movimiento y la actuación de sus seguidoras. En cualquier caso, me retracto por ello, ya que no quería ofender a Cruz Sánchez De Lara ni a Pedro Jota Ramírez", finaliza.

Veremos si estas palabras sirven para paralizar las acciones legales de Pedro J. contra Ágatha.