Ágatha Ruiz de la Prada, sobre Pedro J.: “Es feo, un cursi y se cree más importante que nadie”

Ágatha Ruiz de la Prada, de 57 años, acudió el pasado sábado al programa de Jorge Javier Vázquez, tal y como adelantamos en GRITOS, los miedos y nervios de la exmujer de Pedro J. Ramírez llevaron a que el presentador y ella se reunieran días antes para conversar, fuera de los focos, sobre la entrevista y los temas a tratar.

La diseñadora recibió una amenaza de su ex de posible demanda

Nada más comenzar la entrevista, la diseñadora reveló que estaba “asustada” porque había recibido “más de cien llamadas para que no viniera a tu programa, incluso ha habido una persona, que no vamos a nombrar, que ha dicho que a lo mejor me ponía una querella y todo por venir a tu programa”, señalaba ella, a lo que Jorge apostillaba: “Él”, haciendo referencia a Pedro J., y luego especificaba: “Bueno, tu ex”.

Jorge Javier también comentó: “Yo también estoy asustado porque me han escrito más de cien personas, que normalmente no me escriben. Además a partir del lunes me van a caer en ‘El Español’ [periódico de PEdro J.] unas hostias como panes por tu culpa, ya lo verás”.

Ha perdido más de 12 kilos al dejar el alcohol

A lo largo de la entrevista, Ágatha desveló que había perdido 18 kilos después de su divorcio y que se había quitado muchos años de encima. “Ahora me doy cuenta de que antes estaba gorda y no lo sabía”.

La diseñadora reveló que se ha quitado de comer algunos alimentos y el quitarse el alcohol también ha tenido que ver. “De los 18 kilos que he perdido, 12 o 15 deben de ser cosa de haber suprimido el alcohol”, indicó.

Ágatha: “Él bebía, no hasta estar borracho, pero bebía”

“¿Tú bebes?”, le preguntaba Jorge Javier, “en mi vida normal no, y es por lo que he adelgazado tanto… Es que antes [de la ruptura ] bebiera mucho… pero ‘el innombrable’ bebía. No llegaba a estar borracho pero bebía. Y yo he dejado de beber”.

También dejó claro que la relación entre ella y su exmarido no era abierta. “O igual es que he sido demasiado tonta y no me he dado cuenta”, ironizaba. En un momento de la noche también admitió que su exmarido le parecía “feo” y que cree que él también sabía que lo era.

La diseñadora no ocultó lo mucho que había disfrutado durante los 30 años de relación con Pedro J. el haberse codeado con el poder. “Es algo que me gustaba desde pequeña. Estaba acostumbrada a conocer gente importante”.

Confiesa que muchos de sus invitados acabaron en la cárcel

Sin embargo reveló que muchos de los invitados que pasaban por su casa a comer “han acabado en la cárcel”. “Es que ha habido muchos sinvergüenzas en mi casa”, confesaba. Después explicaba que se alegraba cuando veía en los informativos la detención de algún corrupto y ella no lo conocía.

“Vivir con el director de un periódico era incomodísimo porque ponía ‘verde’ a todo el mundo”, revelaba. En cuanto a los políticos que habían ido a su casa, señalaba de ellos: “No suelen ser muy educados”. También hacía una reflexión sobre ella y reconocía que Pedro J. le ha tenido “que soportar mucho”.

“Él ha sido cursi toda la vida y yo se lo decía”

Jorge Javier le leyó algunas de las declaraciones del periodista en la revista Harper’s Bazaar, a lo que ella ponía cara de que le daba repelús, cuando pronunciaba su nombre: “Tengo la sensación, refutando la famosa cita de Mirabeau, de que Cruz [Sánchez de Lara] y yo hemos llegado a orillas del Orinoco dispuestos a fundar una sociedad nueva”, declaró su exmarido.

“Y eso en cristiano qué quiere decir, yo no lo entendí”, señaló Ágatha, “Él cursi ha sido toda la vida, se es cursi o no”. Una respuesta que provocó la carcajada de Jorge Javier. La diseñadora explicó que ahora cree que igual él se enfadaba con ella cuando le llamaba cursi: “Yo ahora lo pienso, anda que la de veces que le habré dicho cursi pero vamos a dejarlo…”.

Después el presentador le preguntaba si le llegaron a gustar alguna vez los tirantes de su ex. “Ahora me doy cuenta de que hay gente estupenda que no lleva tirantes. Es que antes no miraba nada. Era una persona buenísima siempre estaba trabajando y no paraba de trabajar de la mañana a la noche, aunque divertida, por mi trabajo”, explicó.

Ágatha habla de sexo

Ágatha dejó muy claro de qué lado estaban sus hijos tras el divorcio: “Mis hijos han tomado un partido total en la separación, viven conmigo”. También confesó que no le importaría tener novio: “No tengo. Si lo tuviera te lo diría. Tengo ganas... pero vamos, tampoco tengo. Estoy ahora en un momento divertidísimo y ni se me pasa por la imaginación volverme a casar”.

Fue entonces cuando Jorge Javier le preguntó por el sexo y cómo hacía. “Bueno... eso no lo voy a decir, pero soy una persona que tampoco necesita mucho. Yo soy de otra generación. Es que los de ‘Sálvame’ sois muy viciosos”, bromeó, provocando la risa del presentador y los tres colaboradores.

La diseñadora pidió perdón a Belén Esteban en nombre de su marido

La diseñadora también tuvo un cariñoso gesto hacia Belén Esteban. “Siempre he sido muy fan de Belén, por un motivo porque ella ha sido adorable siempre”. Ágatha relató que Andrea Janeiro, de bebé, siempre llevaba muchas cosas de su firma y que ella nunca se lo agradeció adecuadamente ni le regaló ropa.

Después contó que la tuvo que pedir perdón en nombre de su marido porque éste renegó conocerla. “El innombrable dijo en su día: ‘es que yo no sé quién es Belén Esteban’ y dije: ‘será hijo de…’ [mientras vocalizaba hijo de puta, sin que se escuchara]. Cómo puede ser director de un periódico y estar en España y no saber quién es, es como si digo que no sé quién es Cristiano Ronaldo, pues tú en qué país vives y en qué mundo. Me pareció ofensivo, me pareció fatal y me sentó como un tiro ya demás que yo quería mucho a Belén. Le dije eres un hortera, un tonto perdido diciendo que no sabía quién era. Entonces, al cabo de un tiempo, llega Belén con su novio, al mismo avión que nosotros, y le dije que le pidiera perdón, y me dijo que no le daba la gana. Me levanté y le dije a Belén que le pedía perdón en su nombre. Lo encuentro de quinta y es una cosa fatal. Toda España sabe quién es Belén Esteban, veas la televisión o no”. A lo que Belén, que estaba a otro lado del plató, le daba las gracias.

Después arremetió contra Pedro J: “Es que se cree que es más importante que nadie” y luego recalcaba que para ella “era muy aburrido vivir con él porque el innombrable no tiene ningún amigo”, solo uno, el juez Javier Gómez de Liaño. “Yo ahora estoy muy a favor de sus enemigos”, señaló.