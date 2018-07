Ágatha Ruiz de la Prada confiesa: “Estoy enamorada, ‘Chatarrero’ me pone”

La diseñadora y exmujer de Pedro J. Ramírez ha rehecho su vida con Luis Miguel Rodríguez, conocido como el ‘Chaterrero’, dueño de Desguaces La Torre. Desde que se conocieron se han vuelto inseparables y de él y de su relación, habló Ágatha Ruiz de la Prada en el programa de ‘Vida la vida’, de Toñi Moreno.

Aunque al principio no quería adentrarse en el tema, tras dos intentos de la presentadora, al final Ágatha se sinceró: “Estoy enamorada”, confesó por primera vez. Además explico que su novio “es un marciano total” y jamás hubiera pensado que estaría con él. “No estaba en mi lista, que era la pera de grande”, haciendo referencia a una que tenía hecha de posibles.

“Luismi sabe mucho de señoras”

También contó que una revista le hizo una lista de diez futuribles novios entre las que se encontraba su amigo Florentino Pérez, el duque de Alba, entre otros, y Luis Miguel Rodrígez, al único que no conocía. Y justo ese día le conoció y se vieron por primera vez en el cumpleaños de la abogada Teresa Bueyes que se celebraba casualmente en la casa de Luismi.

De él destaca que es “muy simpático, muy divertido, sabe mucho de señoras, lo tiene muy organizado todo y recicla genial”, algo que para ella es importante y les ha unido mucho: “Para mi el reciclaje es una obsesión toda mi vida”.

Ágatha: “A mi chatarrero me pone. Es súper sexy”

Cuando Toñi le dijo que ya no iba a referirse a él como ‘El Chatarrero’, Ágatha puntualizaba: “Es un reciclador, qué chatarrero, aparte de que los chatarreros a mí me encantan”, para después restar importancia al nombre: “No pasa nada por decir el chatarrero, a mí el Chatarrero me pone y se lo he dicho a él, porque estaba enfadado porque ganó un juicio de una persona que le llamó el Chatarrero,y le dije: ‘pero no seas tonto, si es súper sexy el Chatarrero’. Lo que pasa que no le gusta anda que le saquen en las fotos y por eso pone los ojos así y no sale bien”.

Los hijos de Ágatha ya posan con el novio de su madre, algo que no hacen con la novia de su padre

La relación entre Ágatha y Luismi, que comenzaron hace dos meses, va tan bien que incluso ya conoce a los hijos de la diseñadora,Tristán y Cósima, con los que parece llevarse a la perfección como se pueden ver en las imágenes que se tomaron el pasado domingo en la pasarela Cibeles Madrid Fashion Week, donde Ruiz de la Prada contó en su desfile con un invitado especial, su novio.

Mientras los hijos de la diseñadora han posado con el novio de su madre, todavía no han hecho lo mismo con la novia de su padre, la abogada Cruz Sánchez de Lara. Aún no existe ninguna foto en las que hayan posado juntos, a pesar de que Pedro J. lleva con ella más de un año y medio.