El infierno de malos tratos de María Jesús Ruiz y el beso de Ágatha Ruiz de la Prada y ‘El Chatarrero’

La desolación de la reina Máxima de Holanda

Máxima Zorreguietaestá desolada y destrozada después de la muerte de su hermana pequeña, Inés, que se suicidó a los 33 años. La hermana pequeña de la reina había sufrido trastornos alimenticios que la llevaron a ser ingresada en 2012.

La reina de Holanda se trasladó junto a su marido el príncipe Guillermo y sus hijas hasta Buenos Aires, donde vivía su hermana, para darle el último adiós. Se trata del segundo varapalo familiar que recibe Máxima en un año ya que su padre, Jorge Zorreguieta falleció también el pasado 8 de agosto de 2017.

La relación de Ágatha Ruiz de la Prada y ‘El Chatarrero’ se consolida

Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez se han vuelto inseparables y entro ellos existe algo más que una simple amistad, tal y como prueba el beso en los labios que captaron las cámaras cuando estaban repostando en una gasolinera, antes de emprender un viaje juntos. El beso confirma su relación de pareja.

Su historia de amor va viento en popa y el pasado martes los dos reaparecieron juntos públicamente ante las cámaras en la entrega de premios de ‘Vanity Fair’. Días antes,Luis Miguel acudió a una fiesta que organizó la diseñadora en una de sus tiendas de Madrid.

María Jesús Ruiz relata sus dramas (una vez más)

La ex Miss España, que acaba de regresar de Honduras tras su expulsión en ‘Supervivientes’, vuelve a relatar el infierno sufrido al lado del que fue su pareja, el empresario José María Gil Silgado. “He sufrido malos tratos, insultos y amenazas”, ha declarado en una entrevista en exclusiva para la revista ‘Lecturas’.

En otra de sus declaraciones ha señalado: “Decía que me iba a rajar la cara”.María Jesús Ruiz, que se encuentra aún en medio de un proceso judicial contra su ex, ha sido criticada de frívola por hacer estas delicadas declaraciones mientras aparece posando muy sonriente y en traje de baño. Algo por lo que ha pedido perdón en las redes sociales y ha aclarado que la sesión de fotos y la entrevista no fueron hechas el mismo día.

La revista ‘Semana’ también se hace eco del emotivo reencuentro de María Jesús Ruiz con sus hijas.

El hijo de Ana Obregón se recupera

Álex Lequio, el hijo de Alessandro Lequio y de Ana Obregón, está evolucionando favorablemente, tal y como señaló Jesús Mariñas. El joven lleva dos meses en Nueva York donde está siendo tratado en un centro especializado de cáncer y donde ha permanecido acompañado en todo momento de su madre y también ha contado con el apoyo de su novia, Francisca. (Lecturas).

Terelu Campos hablas tras los últimos ataques recibidos

Las últimas semanas están siendo bastante duras para la hija de María Teresa Campos ya que está recibiendo muchas críticas sobre cómo trataba a sus compañeros de Telemadrid cuando era presentador.

Tras la tormenta, se ha sincerado a Rosa Villacastín: “Me torturo mucho y eso me impide disfrutar de la vida”. Además habla de cómo está su vida sentimental: “Llevo tres años sin pareja y empieza a preocuparme”.

También ha hablado de su hija Alejandra, que no para de recibir críticassobre su extrema delgadez: “A mi hija sólo le pido que actué con inteligencia”.

Duelo en el palacio de Buckingham

Meghan Markle y Kate Middleton vuelven a protagonizar otro duelo de estilo en la celebración del cumpleaños de la reina Isabel II, que cumplió 92 años el pasado 21 de abril, que celebra de nuevo cada segundo sábado de junio del año con la fiesta Trooping the Colour. Se llama así en referencia a los colores de la bandera británica y es una de las ceremonias más fastuosas de la monarquía británica.

La duquesa de Sussex, que acaba de llegar de su luna de miel con el príncipe Harry, reapareció radiante con un vestido color rosa pastel y tocado a juego. Mientas que su cuñada, Kate Middleton, optó por el color azul y un llamativo tocado del mismo tono. (¡Hola!).

La revista ‘Semana’ lleva también en portada a Meghan, sobre la que dice que es un soplo de aire fresco para la corte británica y todos caen rendidos a sus encantos y estilismos. Además analizan la nueva vida de princesa de la mujer de Harry.

Laura Matamoros presume de una recuperada silueta

La hija de Kiko Matamoros ha disfrutado, junto a su novio Benji, de unos días de sol y playa en Ibiza, en los que ha lucido palmito a pesar de que Laura Matamoros Flores dice que tiene que perder aún más peso tras su embarazo: “Me quedan 8 kilos por perder de los 27 que engordé”. (Diez Minutos).