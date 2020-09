Ágatha Ruiz de la Prada: de su hermana secreta al vídeo de Pedro J. Ramírez

Tras Sara Montiel, Miguel Bosé o Concha Piquer, 'Lazos de sangre' ha escogido a Ágatha Ruíz de la Prada para hacer un repaso de visa. La diseñadora ha revelado en primera persona su lado más íntimo en un documental en el que ha hecho balance de su trayectoriay ha afrontado los momentos más difíciles por los que ha pasado.

Junto al testimonio de sus hijos Tristán y Cósima, el programa ha descubierto al ser humano que se esconde tras el colorido y los corazones de su marca. Además, la propia diseñadora ha desvelado sus sentimientos más profundos como mujer.

Ágatha Ruíz de la Prada no conoce a su hermana

Para Ágatha, el robo de toda la colección otoño-invierno, que tenía que recibir estos días, está resultando una pesadilla. Nadie sabe dónde están las prendas y el tema está en manos de su abogado "porque no me creo nada. En esta difícil situación en la que se encuentra, el documental además ha revelado que la diseñadora tiene una hermana secreta.

"Cuando se murió mi padre salió que yo tenía una hermana secreta que mi padre no había reconocido", ha revelado la diseñadora. Su padre se negó a hacerse las pruebas de paternidad cuando recibió la notificación del juzgado en sus últimos días, pero finalmente el juez sentenció que la demandante era su descendiente. "Creo que sí lo era. Ahí está, no la conozco. A su madre sí la conocía mucho", ha confesado.

Pero no solo eso, la exmujer de Pedro J. Ramírez no tiene buena relación con el resto de sus hermanos y ha explicado que le hubiera gustado ser hija única. "Hay muchos conflictos. No me llevo bien con mis hermanos, aunque era mi sueño que fuese al contrario. Eso me da un disgusto enorme, pero soy sincera", ha expresado.

En cuanto al famoso vídeo sexual de su exmarido, al que llama "el innombrable", ha confesado que lo llevó lo mejor que pudo. Para que la situación no se les fuera de las manos, tuvo que mandar a sus hijos a otro país (Francia) cuando aparecieron las imágenes para que no se enteraran. "En aquel momento me porté de manera sensacional y le apoyé todo lo que pude. Esto no se puede discutir", ha revelado en el documental.

"Le llegó un paquete con una tarta de unos grandes almacenes con los que ella trabajaba y en el centro venía el vídeo. Se lo enviaron a todas las personas de su círculo más íntimo. Fue una canallada", ha explicado Rosa Villacastín. "Fue algo muy duro y estoy muy orgullosa de lo que hice, sobre todo de que los niños no se enteraran de nada hasta que fueran mayores", reveló Ágatha en 'Sábado Deluxe'.

Visita sorpresa

La diseñadora ha recibido una emocionante sorpresa que había anunciado Boris Izaguirre, el presentador del espacio. En riguroso directo, la protagonista de la velada estaba respondiendo a algunas de las preguntas que le hacía el venezolano cuando de repente ha entrado en el plató Luis Gasset, su pareja.

Él ha entrado en 'Lazos de Sangre' con un enorme ramo de rosas rojas, las favoritas de la madrileña, para decirle que haría todo "por verla sonreír". "Ágatha es una persona capaz de hacer un día de 25 horas, una semana de 8 días y un año de 13 meses", ha dicho Gasset muy enamorado.