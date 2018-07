Adriana Abenia luce tripita postparto en bikini como alegato contra la presión sobre las mujeres

La presentadora, de 34 años, dio a luz a su hija Luna el pasado 17 de julio y está entusiasmada con su nueva experiencia de ser madre. Tanto es así, que ha posado orgullosa en las redes sociales con su tripita postparto queriendo normalizar el cuerpo de la mujer tras la maternidad, frente a otras famosas que tratan de mostrarse con un cuerpo perfecto lo más rápido posible.

En la imagen podemos ver a Adriana Abenia posando feliz con un bikini blanco palabra de honor, mientras luce tripita. Junto a la fotografía ha escrito: “Han pasado 12 días desde que Luna aterrizó en nuestras vidas y, aunque ya he recuperado mi peso, tengo todavía inflamada la barriguita y no deseo ocultarla ni ir por la vida de súper mamá . Estoy orgullosa y muy feliz de haber dado cobijo allí dentro a mini Abenia y no entiendo esa absurda manía de presionarnos a las mujeres para que parezcamos perfectas nada más dar a luz. Así que aquí va esta foto, para que veamos que lo imperfecto también puede ser maravilloso”.

La instantánea cuenta ya con más de 32.000 ‘Me gusta’ y más de 900 comentarios. Su publicación ha sido muy alababa y se pueden leer mensajes como estos: “Imperfecto?! Pero qué es la perfección?! Yo te veo radiante!! Felicidades!!”, “Di que sí!!!! Necesitamos ver gente como tú que no presiona al resto de mujeres por quedarse planas en la primera semana y estar divinas y maravillosas, como si no hubieran dado a luz a un bebé. Desde el principio de tu embarazo has mostrado las dos caras de un embarazo. Aunque sigas con la barriguita inflamada estás espectacular y guapa a rabiar”, “Por fin!!! Una mujer que no tienes abdominales una semana después del parto. Gracias porque las demás parecíamos bichos raros” o “Estás preciosa”.