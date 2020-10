Adiós a las canas: retrasar o revertir su aparición ya es posible

La aparición de canas es un proceso totalmente natural del que nadie va a escapar en algún momento de su vida. Los factores más determinantes son la edad y la genética pero nuestro estilo de vida, sobre todo los periodos de estrés, también puede favorecer su aparición y acelerar más de lo esperado la llegada de las canas a nuestra melena.

Seguramente alguna vez te hayas preguntado por qué nuestro pelo pierde su color y aparecen las canas. El color del cabello está determinado por las células madre de meloncitos que se ubican en el folículo piloso. A medida que las personas cumplen años, estas células se van deteriorando y el organismo va produciendo cada vez en menos cantidad. El resultado es que el cabello comienza a perder su color y se vuelve gris.

Según algunos científicos, la actividad neuronal producida por el estrés agudo puede conducir a una pérdida rápida y permanente de estas células encargadas de dar el color al pelo lo que acelera su proceso de envejecimiento. También la alimentación juega un papel destacado porque la falta de vitaminas y nutrientes, como la vitamina B12 o el ácido fólico, en nuestra dieta puede igualmente contribuir a la aparición de canas.

Aunque estos factores juegan un papel fundamental, desde Vozpópuli vamos a conocer las medidas preventivas para retrasar su aparición e incluso revertir el proceso si ya ha comenzado. Y no, no hablamos de los tintes comunes que todos conocemos, el mundo de la cosmética tiene mucho más alternativas para ofrecernos.

Los diferentes tipos de canas

Las canas suelen comenzar a hacer su aparición a los 30 años. Pero no todas las canas son iguales, por eso lo primero que tenemos que tener en cuenta para poner barreras a su nacimiento es conocer los cuatro tipos más comunes de cabellos blancos que existen:

Canas fisiológicas: son las que comúnmente podemos llamar las canas por vejez. Se deben al paso del tiempo cuando la melanina del pelo va disminuyendo de forma gradual. La primera zona que se ve afectada son las sienes a la que continúa la parte posterior de la cabeza. Canas prematuras: son aquellas que aparecen antes de cumplir los 20 años, en personas de origen caucásico, o antes de los 30 años en individuos de raza negra. Pueden darse por diferentes motivos y se han llegado a conocer casos de canas en niños. Poliosis: para que nos entendamos, son los mechones blancos que aparecen de manera localizada, no solo en la cabeza, sino también en las cejas o pestañas. Su causa más común es la genética. Canas anulares: son las canas sueltas que se reparten por toda la cabeza.

Comprimidos para prevenir las canas

La marca Redenhair destaca en el campo de la salud capilar y dentro de su familia de producto existen diferentes maneras de realizar un tratamiento anticanas para mantener el color natural del cabello logrando repigmentar desde la raíz para hacer que el cabello crezca de nuevo son su color natural sin necesidad de teñirlo. Con este método evitamos el uso de productos que corrigen el problema de manera temporal y, que en ocasiones, pueden resultar dañinos para el cuero cabelludo.

Sus cápsulas están diseñadas para este fin gracias a su contenido en catalasa, zinc, ácido fólico y muchas vitaminas del grupo B. Este cóctel de ingredientes consigue preservar el color original del cabello y combate el peróxido de oxígeno que es el precursor de la desaparición de la melanina y de la formación de canas. Además contiene otros componentes como ortiga verde o cola de caballo que fortalecen el cabello aportando más fuerza y brillo y deteniendo también su caída.

Las pastillas se toman como un suplemento alimenticio. Basta con ingerir dos cápsulas con medio vaso de agua cada día.

Lociones y champús anticanas

Como alternativa a los comprimidos, Redenhair también cuenta con una loción que revierte el proceso de formación de canas y devuelve progresivamente el color natural del cabello para lograr un aspecto más juvenil. Su ingrediente principal es el Greyverse, un activo que logra aumentar la pigmentación del cabello cuando se aplica de manera progresiva. Esta loción se debe aplicar dos veces al día, al ser posible después de lavar el cabello, realizando un suave masaje. Es un producto que no se tiene que aclarar después de su aplicación.

Después de seis años de investigación, los laboratorios Phyto lograron dar con el péptido RE30 que lucha contra el blanqueamiento natural del cabello, repigmenta la fibra capilar desde la raíz y restaura el color y la textura original del cabello sin necesidad de tintes. Después de tres meses el número de canas se reduce un 30% y además protege al pelo de una despigmentación en el futuro.

Este producto también fortalece el cabello gracias al extracto de tulipán morado que actúa sobre las proteínas ubicadas en el corazón de la fibra capilar. Para disfrutar de sus resultados hay que utilizarlo de manera diaria.

Si preferimos salvar las canas usando un método sencillo como el champú, Redenhair también cuenta con un producto indicado para ello. Su champú cuenta con una fórmula que fortifica el tallo del cabello y repone la queratina que le hace falta para mejorar su fuerza y elasticidad. Además estimula la microcirculación del cuero cabelludo lo que favorece el crecimiento capilar y evita la formación de canas.

Su modo de empleo es similar al de un champú normal. Se aplica sobre el pelo mojado efectuando un suave masaje en cabello y cuero cabelludo, hasta formar espuma. Después de aclarar con abundante agua hay que repetir la aplicación, esta vez realizando un enérgico masaje y dejando actuar unos minutos para terminar aclarando con agua fría.

Nuggela Sulé propone un champú formulado a base de extracto de cebolla roja y glucógeno marino que está indicado para retrasar la aparición de canas trabajando sobre la enzima de la catalasa. Entre los resultados complementarios de este producto, también se encuentra la aceleración del crecimiento del cabello así como la prevención de su caída.

Cosméticos para disimular las canas

Con los productos que hemos repasado podemos prevenir la aparición de las canas o incluso revertir su presencia en nuestro cabello si ya no estamos a tiempo de anticiparnos a su llegada. Otra opción es el uso de otros cosméticos cuyo fin no es erradicar las canas sino disimularlas de manera momentánea.

Out of Sight de Ricaes un spray corrector de raíz que se utiliza para cubrir canas y que se adapta al color del cabello, desde los morenos hasta los rubios, porque está disponible en cuatro tonalidades. Es muy fácil de usar, actúa en unos pocos segundos y proporciona una cobertura inmediata y uniforme. Se aplica después de peinarse, no mancha y el color no se pierde por el sudor ya que sólo desaparece con el uso de champú.

Otra opción es el spray cubre raíces de la casa The Cosmetic Republic. Se trata de un spray que ha sido elaborado con pigmentos minerales y que no utiliza amoniaco para cubrir las raíces y las canas al instante con un acabado 100% natural. Además podemos estar tranquilos porque nos garantizan que no gotea ni mancha la ropa.

Uno de los handicaps que hace que dudemos de este tipo de productos es el temor a que sus resultados puedan ir desapareciendo a lo largo de las horas, sobre todo si nos enfrentamos a elementos como el sudor o la lluvia. Montibello nos asegura que su Colour Camouflage resiste a todo porque cuenta con una fórmula especial que hace que los pigmentos se queden adheridos al cabello con un acabado natural. Sus resultados se consiguen en tres segundos y desaparecen con el primer lavado.

L´Oréal propone como solución su cepillo Magic Retouch Precision, un pincel cubre canas instantáneo que es muy fácil de utilizar y proporciona una cobertura súper precisa. Es una solución muy recomendable para eliminar las canas sueltas que aparecen en las sienes o en otras zonas del cabello. El resultado se aprecia en sólo cinco minutos y se elimina con el primer lavado.

Otra opción son los polvos Insta Recharge que nos proponen desde Wella Professionals y que son efectivos para corregir las raíces. Es un formato de lo más práctico para retocar y disimular las nuevas canas porque se mimetiza con los reflejos y las mechas y rellena las zonas despobladas. También se elimina con el primer lavado.

Por su parte, Collistar nos invita a conocer su mascarilla mágica CC Hair. Es capaz de eliminar las canas pero resulta igual de efectivo si nuestro fin es disimular las raíces de un pelo teñido. Aparte de finalidad estética, los principios activos de este producto, como las vitaminas B5 y E, consiguen dar un aporte extra de brillo al cabello.

Las canas ya pueden ponerse a temblar porque tienen sus días están contados. ¿Conocías ya estas soluciones para acabar con ellas?