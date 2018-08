Así es el adelanto del primer 'single' de Agoney de 'OT' que se estrena este viernes

El universo 'OT' sigue creciendo. Los concursantes de su última edición comienzan su propia andadura, en solitario, y el último en ofrecer un adelanto de lo que promete ser un éxito es el canario Agoney.

El de Adeje (Tenerife) ya ha calentado motores en las redes sociales con el adelanto de su primer single 'Quizás', que presentará de forma oficial este viernes 31 de agosto.

Con un muy breve vídeo, el canario, que fue uno de los más alabados por el jurado de Operación Triunfo por su carismática voz -en especial por Mónica Naranjo-, deja ver unos resquicios de lo que será su primer tema en solitario. Asimismo, el que se atrevió a interpretar temas de Queen, Conchita Wurts o el mismísimo Tino Casal, ha presentado ante sus 'followers' la que será la portada de este single.

"Quizás... ya es hora de ir desvelando cosillas. Aquí está la portada y título de mi primer single... ilusión, emoción y mil ganas de que lo escuchen ya", anunció el pasado lunes.

Así, será este viernes cuando se conozca qué más tiene que contar Agoney en su tema, además de las escasas palabras que ha compartido en las redes. "Quizás ahora pierdo el control y me da igual, quizás ya no pienso en lo mismo, qué más da", es el breve adelanto del cantante.

Agoney compartió con sus fans por qué había decidido lanzar este 'Quizás' como su primer trabajo en solitario en un Instagram stories (herramienta muy utilizada por los 'triunfitos' de la nueva generación). "Yo iba a grabar la canción de Miss Caffeina que se me propuso para Eurovisión", dijo, pero aunque grabó la maqueta por su cuenta, pensó que no era el mejor momento para sacarla a la luz."La cantaba y no me llegaba tanto, quería que mi primer single fuese un bombazo para mí, sentirlo", aseguró.

Fue él mimsmo el que presentó a la productora Universal Music una canción compuesta por él, pero finalmente decidieron esperar, ya que podría funcionar mejor como segundo o tercer single. Fue después cuando recibió la llamada del productor Bruno Valverde y le presentó 'Quizás'.

"La canción se tradujo al español y cuando leí la letra no podía parar de llorar porque me representa tanto, las cosas que sentía en ese momento y siento ahora, están reflejadas en esa letra", aseveró. "No puedo estar más feliz", concluyó en su mensaje.

Su lucha por la visibilidad LGTB

Agoney ha sido uno de los concursantes de la última edición del talent que mayor apoyo ha recibido. sus pasos han marcado una línea diferente, que ha servido para luchar por la visibilidad LGTB tanto dentro como fuera de la academia.

Fue el primero, junto al concursante Raoul, en protagonizar el primer beso entre dos hombres encima del escenario del 'talent'. Gracias a ello, la gente comenzó a manifestarse en las redes sociales ofreciendo su total apoyo y agradeciendo a los concursantes el gesto para normalizar la situación en televisión.

Este año, junto a otros concursantes de la academia, protagonizó el pregón de la edición del Orgullo Gay 2018.