Adara arrasa en 'Sábado Deluxe': desenmascara a Gianmarco y deja en evidencia a Antonio David Flores

Adara Molinero se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para contarlo todo. La protagonista de 'GH VIP 7' ha decidido contar su versión después de la confusión generada tras la emisión del debate final, en el que se hizo patente su distanciamiento con Gianmarco.

Los colaboradores del programa han aprovechado el momento para analizar y contrastar la versión de los hechos de Adara, que dista mucho de la que Gianmarco narró en ese mismo espacio. Además, Antonio David Flores ha contado su versión sobre la misteriosa llamada grabada entre el italiano y la modelo.

Adara, muy nerviosa en la entrevista previa

En su entrevista previa con María Patiño, Adara Molinero ha hecho un breve recorrido por todos los temas que le preocupan. Ha comenzado aclarando que se siente coartada a la hora de dar explicaciones sobre su ruptura con Hugo: "Me da miedo el tema de la relación con Hugo por mi hijo".

A pesar de ello, ha afirmado que tiene claros sus sentimientos y que no va a volver con Hugo, pero tampoco con Gianmarco. Sí que se ha mostrado arrepentida de sus comentados besos con el italiano: "Se podía haber hecho en otro lado para no hacer daño a esa persona".

Por otro lado, también ha disparado contra Onestini, con el que se siente muy decepcionada: "Ha jugado conmigo, me ha utilizado, me está poniendo a su manera para quedar de pobrecito". Además, ha aseverado que el galán de Bolonia tenía otras intenciones más allá del amor: "Le pueden la televisión, el dinero, su imagen...".

Kiko Matamoros cuestiona a Adara Molinero en 'Sábado Deluxe'

Tras el encuentro con María Patiño, Adara se ha sentado frente a los colaboradores. Lydia Lozano, Paloma García-Pelayo, Antonio Rossi y Kiko Matamoros han empezado entonces a lanzar preguntas que la ganadora de 'GH VIP' ha intentado sortear.

Ha comenzado justificando su actitud durante el reality y su tórrido romance con Gianmarco: "Todo lo que hecho ha sido de corazón, he hecho lo que me salía, no he hecho las cosas por un motivo". Tras emitir un sinfín de síes y noes ante las cuestiones de los tertulianos, Molinero ha recibido su primer golpe con una demoledora frase de Kiko Matamoros: "La listilla eres tú que has engañado a un país entero".

Después de discutir brevemente con él, Adara ha contado que su relación con Hugo cambió cuando nació su hijo: "Me hacía falta cariño". También ha afirmado que hubo "varios temas económicos" que afectaron a su relación, ya que Hugo no trabajaba en ese momento. Matamoros, dispuesto a desmontar el relato de la joven, ha recordado el momento en el que ella calificó a su pareja de "vago" y le acusó de no haber querido buscar empleo cuando estaba en 'GH VIP'.

"Para mentir hay que tener memoria", le ha espetado Kiko. El colaborador de 'Sálvame' ha desvelado después que Hugo Martín había llamado a sus conocidos en Telecinco para que "cuidasen" de Adara en su paso por 'Sábado Deluxe'. Un gesto que ha utilizado como arma arrojadiza contra Adara, que minutos antes ya había dado por finalizado cualquier vínculo con su ahora expareja: "Me arrepiento de haber hecho daño a Hugo, pero nuestra relación está completamente acabada"

Antonio David, nuevo enemigo de Gianmarco

La llamada grabada entre Gianmarco y Adara ha llenado horas y horas en los programas de Telecinco. Molinero ha explicado que se enteró de la jugada de Gianmarco por 'Sálvame': "Me quede flipando, ¿cómo se puede hacer una guarrada así?".

Seguidamente, Antonio David Flores, que estaba presente cuando Gianmarco grabó la llamada, ha entrado en plató para desenmascarar al italiano. Ha aseverado que él estaba en la habitación cuando se produjo la llamada y que estuvo implicado: "Grabo yo, él pone tu conversación en manos libres y la oigo, él miente. Él habla contigo con mi teléfono grabando", le ha dicho a Adara.

La modelo ha expuesto que, en esa conversación ella, dijo que quería hablar en persona con él y que ella no se insinuó a Gianmarco como él ha dado a entender. Sin embargo, ha dicho que sí que habría aceptado ir al hotel: "Hubiese ido para hablar con él". Entonces, Matamoros ha puesto en duda la versión de Adara y ella le ha retado: "Que pongan mi parte de la conversación si él no quiere".

María Patiño ha aprovechado el momento para dar un rapapolvo a Kiko Matamoros por su actitud hacia la exconcursante de 'GH VIP': "¿Te parece mal que una mujer se insinúe a un hombre? Es normalmente lo que hacemos las mujeres y los hombres". Tras esto, Antonio David se ha ofrecido a enviar a Adara la conversación para que la pongan, probablemente para no incurrir en una ilegalidad, ya que al no ser Flores uno de los dos implicados, podría ser denunciado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Los whatsapps de Adara y Gianmarco

"Quiero que se vea cómo es él como persona", ha dicho Adara antes de hacer públicos los mensajes que había intercambiado con Gianmarco la noche de la gala final. En la conversación, Adara intenta reunirse con Gianmarco en repetidas ocasiones y él la ignora durante horas. Esto choca con la versión del italiano, que asegura que fue ella quien le ignoró.

Lo que llama la atención en los mensajes posteriores es que parece que hubo un malentendido entre ambos y que, por tema de horarios, no pudieron encontrarse. El debate se ha interrumpido cuando Gianmarco ha intervenido telefónicamente. El italiano ha querido justificarse ante la versión de Adara: "Yo he sido el primero que he escrito a Adara y que he esperado hasta la seis de la mañana".

"¿Vas a hablar por encima de mí para no afrontar la situación?", le ha reprochado Adara. En ese momento, Onestini ha decidido pasar a un tono más conciliador: "Mi versión y mis sentimientos hacia ti no han cambiado, ni van a cambiar ahora. La que has dicho que no estás enamorada eres tú, no yo". Adara ha continuado atacando a su otrora amante hasta que el conflicto ha salpicado a Antonio David Flores.

Antonio David Flores, ¿traidor y oportunista?

El exmarido de Rocío Carrasco ha tenido su momento de gloria, o más bien de mugre, durante la entrevista con Adara. Antonio David, que grabó la conversación de Adara y Gianmarco, ha quedado retratado por la modelo mientras ella discutía con Gianmarco: "Es una cerdada lo que habéis hecho Antonio David y tú. Es una vergüenza, sois muy poco hombres".

Ante las palabras de Adara, Flores se ha exaltado: "No sé si él va a permitir eso, pero yo no". La joven le ha ignorado completamente y ha seguido cargando contra Gianmarco: "Eres un egoísta, ¿tú sabes la situación tan delicada que tengo? Solamente has pensado en ti y yo te necesitaba. Me dijiste que ibas a estar conmigo".

Para quitarse la diana de la espalda, Onestini ha pedido perdón a Adara por la grabación. Acto seguido, ha echado en cara a Antonio David su actitud hacia él: "Has traicionado a un chico de 23 años que podría ser tu hijo". El padre de Rocío Flores ha quedado completamente en evidencia y los espectadores se han dado cuenta, calificándole de "carroñero" y cobarde en Twitter.

Continuando con la grabación, Gianmarco ha señalado a Antonio David como el mayor interesado en esos contenidos: "Es otra persona la que quiere poner la conversación en público para venderla". Adara ha seguido señalado a ambos como culpables, calificando al italiano de "sinvergüenza". Onestini ha mentido sin pudor y ha comenzado a contradecirse de forma evidente. "Me ha vacilado y lo único que quiere es tele", ha argumentado Molinero mientras Gianmarco se enredaba en su relato.

Para culminar la llamada, Adara ha dejado claro su opinión sobre la tragedia romántica que ha vivido junto a Gianmarco: "He conocido a dos personas, una dentro del concurso y otra fuera". En la recta final de la entrevista, Antonio David y Adara se han enfrentado. Flores le ha acusado de rentabilizar su relación con Gianmarco y ella le ha respondido con rotundidad: "Eres todo falsedad".

Adara Molinero, ¿volverá en febrero con 'Supervivientes'?

Independientemente de las pasiones y odios que despierta, Adara esta copando cada vez más apariciones mediáticas. Con 'Supervivientes' a la vuelta de la esquina, y con Hugo Martín como posible concursante, no sería de extrañar que Molinero se convirtiese en colaboradora de algunos espacios de la cadena o, incluso, fichase por el reality selvático de Telecinco.

