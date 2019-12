Adara, devastada por los reproches de Gianmarco en 'GH VIP': "Has jugado con mis sentimientos"

La final de 'GH VIP' está cada vez más cerca y Adara ha vuelto a ser protagonista. En el nuevo 'Límite 24 Horas', variación del programa de los martes que ahora se emite los miércoles en Telecinco y Cuatro, Gianmarco y la joven han protagonizado un mágico reencuentro.

Para aderezar la velada con una pizca de conflicto, Gianmarco Onestini y Hugo Castejón han visitado a la casa de 'Gran Hermano VIP'. Por otro lado, Anabel Pantoja, El Cejas, Irene Junquera y el Maestro Joao han acudido al mismo emplazamiento como defensores de las finalistas para reencontrarse con ellas.

Un exconcursante de 'GH VIP' duerme en Guadalix

El último tramo de esta edición de 'GH VIP' está teniendo un perfil más bajo que en años anteriores. La crisis del formato por el caso Carlota Prado, la fuga de anunciantes y la ausencia de Jorge Javier Vázquez por problemas de salud han provocado que el programa este optando por un tono más amable que dista de conflicto continuo de entregas previas.

Para intentar añadir acción y emoción, el programa ha permitido elegir a la audiencia a un exconcursante para que pase una noche en Guadalix junto a las finalistas. Sin embargo, en la votación solo podía votarse a Anabel Pantoja, El Cejas, Irene Junquera, Maestro Joao o Gianmarco, ya que Hugo Castejón no quería participar en esta iniciativa.

Hugo Castejón protagoniza los reencuentros más polémicos

Hugo Castejón ha aterrizado en 'GH VIP' con ganas de guerra. El concursante más provocador de esta edición ha acudido a la casa para ajustar cuentas pendientes. Su primer rival a batir ha sido Mila Ximénez, aunque la refriega no ha tenido mayor intensidad que otros encontronazos anteriores. La periodista ha pedido al destino no volver a encontrarse con él y, como era de esperar, no han resuelto sus diferencias.

Hugo: dentro de unos años no te arrepientas de lo que has hecho en la casa.Mila: a mi por lo único que se me cae la cara de vergüenza es por haber compartido espacio contigo.MILAGROS POR FAVOR JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA#MeGustaGHVIPLímite13pic.twitter.com/0PoLqKInCQ — 𝒶𝓃𝒹𝓇𝑒𝒶 🇮🇹🎢 (@zaynreynolds) December 11, 2019

Tras Mila Ximénez, Noemí Salazar ha visto a Hugo para recordar las diversas humillaciones a la que le sometieron durante un desayuno en la prueba de señores y criados. Unos hechos por los que Jordi González abroncó duramente a los concursantes en su día. Alba Carrillo, que también tuvo problemas con él, ha tenido un tono más relajado y han conversado sin discutir.

Adara se enzarza con Hugo Castejón

El momento más esperado de un programa marcado por el tedio ha sido cuando Gianmarco ha irrumpido en escena. 'GH VIP' ha mantenido en vilo a los espectadores durante casi toda la noche para averiguar qué diría el italiano a su amada Adara tras el fogoso encuentro que ella protagonizó junto a su marido, Hugo Martín.

Sin embargo, antes de que apareciese Gianmarco, Hugo Castejón ha vuelto para intentar vengarse de Adara. La modelo, de armas tomar, ha hecho que la situación se invierta. "Tú no evolucionas, ¿no?", le ha espetado a Castejón casi al principio de la conversación. Adara ha proseguido disparando contra su compañero sin dejarle responder: "Una mierda como un castillo, esto es lo que me hiciste tú". En su ataque, Molinero le ha lanzado una frase demoledora que ha dejado a Hugo retratado: "¿Puede haber algo más asqueroso que intentar pisar a las personas y humillarlas por estar en la televisión?".

Castejón no se ha quedado callado y si Adara quería conflicto, él le ha dado dos tazas: "Lo mismo que ha jugado conmigo, ha jugado con otras personas, con su familia, con Gianmarco...". Esta declaración incendiaria ha conseguido que Adara estalle contra él como una mascletá valenciana: "Mi familia no eh, mi familia no. No, no y no", ha gritado la joven. Tras esto, ella ha seguido vociferando: "Tú no tienes vergüenza, ¿de dónde has salido tú?".

Tú no tienes vergüenza, ¿de dónde has salido tú? Adara a Hugo Castejón

A pesar de la tensión vivida, Carlos Sobera ha preguntado a ambos si deseaban hacer las paces. Adara ha sorprendido afirmando que sí se reconciliaría con él, pero Hugo Castejón ha expresado su negativa: "A la gente falsa, que tiene doble cara, no me la creo".

Gianmarco vuelve a GH VIP por una noche

Después de la tormenta vivida por el encontronazo de Adara con el ex de Marta Sánchez, el empresario ha abandonado la estancia y el Maestro Joao ha tranquilizado a la modelo. El vidente ha desvelado que no sabe si Gianmarco la está esperando, aunque Adara tampoco le ha dado mucha importancia.

Cuando el vidente se ha ido, ha llegado el turno de Gianmarco. El italiano no se ha reunido con Adara en la sala como todo el mundo esperaba, hecho que ha descolocado a los espectadores. Sin embargo, el galán de Bolonia ha sido el elegido por la audiencia para pernoctar en la casa e 'GH VIP'.

Así ha reaccionado Gianmarco al enterarse de que, gracias a vuestros votos, es el elegido para pasar la noche en la Casa #MeGustaGHVIPLímite13pic.twitter.com/uRH5bZe7rN — Zeppelin (@ZeppelinTV) December 12, 2019

Sobera ha comunicado la decisión del público y Gianmarco ha mostrado sus dudas: "Estoy pensando que hace cuatro días yo estaba aquí y Adara se ha besado con Hugo. Lo que te digo yo es que yo no sé si ella quiere que me quede". También ha remarcado que no le gusta la indecisión de la modelo y, cuando el presentador se despedía, Gianmarco ha dicho: "No quiero volver a sufrir".

Adara y Gianmarco hablan de sus sentimientos

Minutos más tarde, los dos han podido conversar en privado en una sala. Gianmarco ha comentado a la modelo que no le gustaron los comentarios que hizo el domingo pasado en un intento de marcar distancia. Sin embargo, Adara ha mantenido el contacto visual en todo momento, atrapando el corazón del italiano en la seductora profundidad de sus ojos.

"Tú sabes lo que siento con tan solo mirarme", le respondía Molinero mientras esbozaba una tímida sonrisa. Gianmarco ha seguido fiel a su pensamiento y le ha dado otro golpe: "Un día piensas en una persona y otro día piensas en otra". Entonces, Adara le ha lanzado un reproche: "Creo que no eres consciente de la situación tan difícil que tengo".

Cuando el 'Límite 24 horas' ha finalizado, Adara y Gianmarco han proseguido su conversación. El italiano le ha comentado que él no quería quedarse y la joven le ha acusado de ser "muy orgulloso". Además, le ha dejado caer varias veces que no le gusta que ella "juegue con sus sentimientos".

Y tú, ¿crees que Adara y Gianmarco solucionarán sus diferencias?