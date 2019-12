Adara y Gianmarco enrevesan aún más su historia en el desfasado debate final de 'GH VIP'

'Gran Hermano VIP' guardaba una bala en la recámara. El reality de Telecinco ha emitido este jueves su debate final, que había sido grabado el pasado 20 de diciembre. Como no podía ser de otro modo, Adara Molinero y Gianmarco Onestini han vuelto a ser protagonistas.

Aunque los contenidos de esta tertulia sobre el concurso han quedado desconectados de la actualidad, su visionado ha permitido conocer cómo se gestó el cambio actitudinal de Adara hacia Gianmarco. Una patada tras obtener el maletín que el italiano narró en 'Sábado Deluxe' y que ha seguido coleando en los programas de la cadena.

Frío glacial entre Adara y Gianmarco en el debate

Con Jordi González como presentador, Adara Molinero ha sido recibida con honores en plató. La ganadora de 'GH VIP' ha comentado que, nada más coger el maletín, se marchó a casa con su madre a "charlar e informarse".

Seguidamente, se ha sentado al lado de Gianmarco. Jordi ha intentado por todos los medios que el italiano y la modelo se besasen, pero ha sido imposible. Onestini ha hecho una cobra a Adara tal y como hizo el mismísimo Bisbal con Chenoa hace años.

¿Gianmarco le ha hecho una cobra a Adara? 😱🔄 Pero gigante❤️ Creo que no#VivaGranHermanoDBTpic.twitter.com/voEaPxkQtG — Gran Hermano (@ghoficial) December 26, 2019

Gianmarco ha decidido explicar por qué no ha querido besarla: "Si ella no quiere no quiero forzar nada". También ha explicado que él le había mandado un mensaje por Instagram y que ella había contestado "muy fría". Jordi ha preguntado entonces si Adara había cambiado de actitud por su madre, que ejerce un gran influjo sobre ella. "Estoy mal, estoy confundida, necesito hablar con él y que me explique cosas", ha contestado Adara.

Las misteriosas acusaciones de la madre de Adara hacia Gianmarco

Adara se ha pronunciado sobre los cuchicheos que protagonizó junto al Maestro Joao en los que dejaba en evidencia a su marido: "Estaba teniendo una conversación con un amigo que pensaba que era íntima". además, ha afirmado que lo hizo así porque no quería hacer daño a Hugo Martín, el padre de su hijo. Para zanjar el tema, se ha disculpado con él: "Le pido disculpas si le he hecho daño".

Tras estas explicaciones, Jordi González ha vuelto a indagar en el estado de la relación de Adara y Gianmarco. "Estoy dudando un poquito por cosas que me ha contado mi madre", ha aseverado la modelo que ha lanzado una misteriosa acusación al italiano: "Mi madre le pidió algo que sabía que me iba a perjudicar mucho y tú lo hiciste".

Después de la réplica de Gianmarco, Adara ha expuesto la opinión de su madre sobre el italiano: "Le da miedo que sea un seductor y que yo sea una más para él". Onestini se ha escudado en sus actos de amor por la modelo, que ha reiterado que su progenitora cree que él solo busca "ganar dinero".

Para cambiar de tercio, Adara ha sacado a colación a su hijo: "Ahora lo que más me preocupa, desesperadamente, es mi bebé. Aún no le he visto". Unas palabras que justifican que Molinero se haya marchado a Mallorca para estar con su retoño, tal y como ha narrado previo pago en la revista Lecturas.

Alba Carrillo se pone guerrera

Alba Carrillo también ha tenido sus minutos de gloria en el debate final de 'GH VIP'. Lo ha hecho durante una pelea con Mila Ximénez después de que ambas hayan repasado sus broncas más sonadas durante el concurso.

"Hemos estado muchos días ahí y mi cariño ha sido sincero, es con lo que me quedo", ha dicho Alba. Sin embargo, Mila ha comenzado a hacer sorna del momento en el que su compañera dijo "tripota" y ambas han terminado enzarzándose. Carrillo ha acusado a la colaboradora de 'Sálvame' de insinuar que es poco inteligente con unas finas y delicadas palabras: "¡De tonta tengo el pelo del coño!".

Minutos más tarde, han vuelto a chocar cuando Mila Ximénez ha explicado que Adara fue la única que sacó la cara por ella cuando El Cejas le nominó. Después de la afrenta, Ximénez ha vuelto a mofarse de Alba, que ha tenido que morderse la lengua ya que el presentador ha cambiado de tema.

Adara y Gianmarco, una historia muy rentable

El debate final de 'GH VIP' ha vuelto a poner de manifiesto que Adara Molinero podría haber cambiado sus sentimientos hacia Gianmarco tras una conversación con su madre. Solo ella y su progenitora saben la información que provocó la destrucción del binomio romántico que ha alimentado sin cesar las tramas de la casa de Guadalix.

Por otro lado, el halo de misterio y las múltiples incógnitas que rodean a Adara y a sus relaciones sentimentales permiten que los programas de la cadena sigan llenando minutos con un drama que parece no tener fin. Una historia que está resultando muy rentable a los implicados, especialmente a Hugo Martín que, según contó Gianmarco, ha firmado ya el precontrato para participar en la próxima edición de 'Supervivientes'.

Y tú, ¿qué opinas de la historia de Adara, Gianmarco y Hugo?