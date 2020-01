Adara da la patada a Gianmarco y abandona 'El tiempo del descuento' por su hijo

Adara y Gianmarco vuelven a estar en el punto de mira. A pesar de que la modelo confesó tras salir de 'GH VIP' que no quería tener nada con el italiano, ha habido un "inesperado" giro de guion en 'El tiempo del descuento'.

La joven y el italiano han reavivado el romance que ha nutrido sus cuentas bancarias estos últimos meses. Una maniobra sospechosa, ya que la propia Adara ha confesado en este refrito de 'GH VIP' que iba a volver a intentarlo con Hugo Martín, el padre de su hijo.

Sin embargo, a pesar de que parecía que podrían salir como pareja del reality, Molinero ha decidido abandonar 'El tiempo del descuento'. Un varapalo para el corazón (y para el bolsillo) de Gianmarco.

Adara y Gianmarco, protagonistas de 'El tiempo del descuento'

Tras la fuga de anunciantes que sufrió 'GH VIP' por el caso Carlota Prado, 'GH Dúo' fue cancelado. Para rellenar este espacio, la cadena ideó 'El tiempo del descuento', una extensión de 'Gran Hermano VIP' con otro nombre.

Varios exconcursantes de la última edición de 'GH VIP' decidieron participar en este nuevo reality, destinado a resolver las cuentas pendientes. Otros como Mila Ximénez, Alba Carrillo, Irene Junquera o Noemí Salazar, prefirieron no entrar.

El resto del plantel volvió a la casa de Guadalix y el conflicto surgió de nuevo. Sin embargo, en cuanto Adara y Gianmarco han comenzado a flirtear, el resto de historias han quedado opacadas. Su primer contacto fue conflictivo, por culpa de Antonio David Flores.

¿A quién le dais la razón? 🔄 Adara ❤️ Gianmarco #TDelDescuentoEstrenopic.twitter.com/xNX3oA9Xav — El tiempo del descuento (@tdeldescuento) January 12, 2020

Así se reconstruyó la "relación" de Adara y Gianmarco

Aunque empezaron con mal pie, Adara y Gianmarco han vuelto a las andadas. Comenzaron tonteando, con conversaciones sobre sus vivencias o jugueteando con un pintalabios... y luego empezaron a decirse asiduamente lo mucho que se quieren.

Adara diciéndole a GM que lo quier.💙💜🇮🇹 pic.twitter.com/e0Zq0NdaIx — maritza 🇮🇹Gianmarco🇮🇹 (@Maritza44145472) January 19, 2020

Estos instantes de intimidad y cariño también han sido aderezados con algunas discusiones. La complejidad de su relación, que bascula entre el show televisivo y una genuina implicación sentimental, ha provocado que el de Bolonia y la modelo se encaren en más de una ocasión. Adara ha reprochado a Gianmarco el influjo que ejerce su hermano Luca sobre él y que podría haber perjudicado a su relación.

¿Con quién te posicionas? 🔄 Adara ❤️ Gianmarco #TDelDescuento2pic.twitter.com/QKsEtibrik — El tiempo del descuento (@tdeldescuento) January 19, 2020

Dejando de lado los pequeños roces que han surgido entre ellos, Gianmarco ha dejado claras sus intenciones con Adara en una conexión en directo con Jorge Javier Vázquez: "Yo y Adara podemos discutir a veces pero cuando estoy con ella y la miro a los ojos me pierdo completamente".

Durante la gala se ha mostrado también un vídeo en el que el italiano ha llegado a proponer que podrían abandonar juntos el concurso y fugarse. Un plan tan cinematográfico como improbable.

Yo y Adara podemos discutir a veces pero cuando estoy con ella y la miro a los ojos me pierdo completamente Gianmarco en 'El tiempo del descuento'

Este arrebato amoroso también se debe a que la modelo ha amenazado con marcharse de 'El tiempo del descuento' y el italiano necesita tenerla al lado para seguir generando contenidos y llenando sus bolsillos.

Adara se marcha de 'El tiempo del descuento'

"Nadie me va a entender", ha comentado la joven augurando la escena que iba a acontecer en el confesionario de 'El tiempo del descuento'. Adara ha decidido marcharse del concurso consiguiendo esquivar los ardides del Maestro Joao, que le ha pedido a lágrima viva que se quede. Ha dejado claro que no ha sido capaz de actuar libremente estos días: "No me estoy dejando llevar porque no quiero hacer daño a Hugo".

Por encima de todo está mi hijo y me necesita Adara en 'El tiempo del descuento'

Gianmarco tampoco ha sido capaz de convencerla, ya que ella ha puesto por delante a su hijo: "Yo amo 'Gran Hermano' con todas mis fuerzas y me encantaría volver a vivirlo, pero por encima de todo está mi hijo y me necesita".

El italiano le ha vuelto a sugerir que podrían marcharse juntos, pero ella ha declinado su oferta aseverando que necesita tiempo y que estaba muy inestable: "Estoy psicológicamente fatal, voy a petar de la cabeza".

Estoy psicológicamente fatal, voy a petar de la cabeza Adara en 'El tiempo del descuento'

Jorge Javier, jugando una última baza, ha ofrecido a Adara y Gianmarco pasar una última noche juntos. El de Bolonia se ha ilusionado, pero Molinero no estaba por la labor. Antes de despedirse, se han fundido en un abrazo. Mila Ximénez, que es colaboradora de 'El tiempo del descuento', ha comentado que Adara no está decidiendo por ella, sino siguiendo las directrices de su madre.

Nadie sabe cómo puede acabar este relato en el que los intereses económicos y emocionales se han mezclado en un cóctel explosivo. De momento, Adara tendrá tiempo para pensar mientras Gianmarco convive con la soledad en la casa de Guadalix.

Y tú, ¿qué opinas de la marcha de Adara?