Adara se rompe en 'GH VIP' con la visita de su padre y revela lo que piensa de Gianmarco

La gala 13 de 'GH VIP' se ha convertido en un duelo de titanes. Adara y Antonio David eran los nominados en una de las noches más complicadas para el formato debido al boicot por el caso de Carlota Prado que ha provocado una fuga de anunciantes.

A pesar de navegar a contraviento, las tramas de esta entrega 'Gran Hermano VIP' han permanecido inalteradas. Los momentos más emotivos han sido las visitas de los familiares previas a la expulsión, en las que Adara se ha reencontrado con su padre y Antonio David ha recibido un vídeo y dos regalos de sus dos hijos pequeños, Lola y David Flores, a los que no ha visto desde que entró en el programa.

Regalo envenenado para Rocío Flores en 'GH VIP'

El primer hecho destacable de la noche ha sido una entrega de regalos cargados de recuerdos, buenos y malos. El primer obsequio ha sido un pañuelo que el Maestro Joao ha entregado a Rocío Flores. El trozo de tela había sido utilizado por Rocío Jurado, abuela de Rociíto, para limpiarse el sudor durante unas de sus actuaciones. La cantante le había entregado el pañuelo a Joao y él vidente ha decidido dárselo a Flores. La hija de Antonio David se ha mostrado feliz y agradecida, pero no sabía que a este momento dulce le seguiría un trago amargo.

En su avidez por ganar protagonismo televisivo, acuciada por su escasa habilidad para generar contenidos, Kiko Jiménez también ha traído un presente para Rocío Flores. El extronista ha entregado a la joven el pijama de Gloria Camila que Sofía Suescun lució a modo de pulla durante el vídeo promocional de Kiko como participante de 'GH VIP'. Para impedir que Jiménez siga vampirizando su impacto mediático, Rocío Flores ha rechazado amablemente esta dádiva con unas escuetas palabras: "No corazón, no".

Antonio David y Rocío Flores se derrumban

Como nominado, Antonio David ha recibido esta semana dos regalos y un vídeo de sus hijos, a pesar de que ya fue visitado por Rocío Flores la semana pasada. El exguardia civil ha recibido dos presentes. El primero era una pulsera que su madre regaló a su hijo David Flores cuando cumplió los 18 años. El segundo, una manta con forma de cola de sirena de su hija pequeña. "Esto es de mi pescaíto, Jorge", ha dicho entre lágrimas el exmarido de Rocío Carrasco.

Era una oportunidad que no podía rechazar. Estaba jodido, con medicación, muy mal... Antonio David Flores sobre 'GH VIP 7'

Jorge Javier, como hábil entrevistador, ha aprovechado el instante para obtener confesiones de Flores. Antonio David ha desvelado lo que ha supuesto 'GH VIP' para él: "Era una oportunidad que no podía rechazar. Estaba jodido, con medicación, muy mal". Ha descrito el reality como una terapia que le ha permitido soltar todo lo que tenía en su interior y ha remarcado su mala situación: "Tenía muchos miedos y anímicamente estaba muy mal". Tras estas confesiones, Adara ha tenido que hacer frente a un reencuentro que la ha dejado hecha trizas.

Adara se rompe con la visita de su padre

El padre de Adara Molinero ha sido uno de los familiares que han visitado la casa de 'GH VIP'. Jesús Molinero ha aparecido por primera vez en el reality para dar apoyo a su hija, que se encuentra integrada con sus compañeros y mucho más relajada tras la expulsión de Hugo Castejón.

En una conversación previa con Jorge Javier Vázquez, el progenitor de Adara ha mostrado su emoción por el reencuentro con su retoña: "Tengo el corazón a 200 ahora mismo". También ha tenido tiempo para opinar de la relación sentimental de su hija con Gianmarco Onestini, el italiano que ha puesto en jaque le matrimonio de la modelo: "Sinceramente, creo que se está metiendo en un berenjenal... Si él está dispuesto a meterse en eso, pues adelante".

La visita ha comenzado como un momento feliz, pero se ha transformado en un espacio de liberación emocional para Adara tras una frase de su padre: "Lo estás haciendo muy bien, pero hay un problemilla, se escucha todo. Lo sabe todo el mundo todo". Su progenitor le ha dado consejos muy acertados, incitándola a que haga entender al público por qué se siente así. Jesús Molinero ha desvelado también que Hugo Martín estará presente cuando Adara salga del concurso fuera de plató para que ella pueda ver a su hijo.

Ella ha comenzado entonces a pedir disculpas por la situación que se ha formado debido a sus confusos sentimientos: "Pido mil perdones, no he querido hacer daño a nadie". Jorge Javier ha aprovechado para preguntar a Adara si está enamorada de Gianmarco y si querría seguir con Hugo. "No lo sé", ha contestado la joven a ambas cuestiones.

Te tengo mucho cariño. Gracias por todo lo que das. Jorge Javier Vázquez a Adara Molinero

El presentador, que dejará el reality para someterse a una cirugía, ha expresado el cariño que siente por Adara a modo de despedida: "Te tengo mucho cariño. Gracias por todo lo que das". Un comentario que puede interpretarse como una declaración parcial, pero que está cargado de razón.

Antonio David, expulsado frente a Adara

Tras esta vorágine de emociones, Jorge Javier ha anunciado que Antonio David Flores era el expulsado. Adara y Flores se han despedido cariñosamente a pesar de las múltiples diferencias que han tenido durante el transcurso de 'GH VIP'. "Te veo en la final y creo que te lo mereces", ha confesado Antonio. Su compañera le ha respondido: "Deseo que seas feliz, de verdad".

En plató, Rocío Flores ha tenido muy buenas palabras para los dos: "Me quedo con esa despedida, que son dos pedazo de concursantes". La hija y defensora de Flores ha aprovechado también para dedicarle un agradecimiento a Jorge Javier: "Gracias por haberme tratado como me has tratado y haber respetado los límites".

Y tú, ¿crees que Adara llegará a la final?