Adara: “Voy a vivir con Hugo. He vivido una historia en un mundo irreal”

Cuando parecía que había triunfado el amor de verdad y Adara Molinero había decidido dejar totalmente de lado al hombre que no le hacía feliz, Hugo Sierra, -su pareja antes de entrar en la casa y el padre de su hijo-, por Gianmarco Onestini, la historia ha dado un vuelco de 180 grados.

Este lunes, la ganadora de ‘Gran Hermano VIP 7’ ha concedido una entrevista exclusiva a ‘Lecturas’ en la que confiesa que su prioridad ahora es Hugo Sierra y que se arrepiente de lo que ha hecho dentro de la casa con Gianmarco. “Lo siento por el daño que he podido hacerle a Hugo, le pido disculpas. Me he dado cuenta cuando he salido, allí era como si no existiera nada más”.

Después ha continuado justificándose: “Lo respeté y lo intenté evitar, pero no pude más. La verdad es que sufrí muchísimo cuando fui al confesionario y dije que me había enamorado de Gianmarco. No quería que esto pasara pero no lo he podido evitar. Necesito una conversación con Hugo que lo aclare todo”.

Gianmarco, concursante de ‘GH VIP 7’, ya mostró su despecho este sábado en 'Sábado Deluxe' por el comportamiento que estaba teniendo la joven madrileña de 26 años, nada más llevarse el maletín de los 100.000 euros. En el programa, el italiano aseguró sentirse engañado y adelantó el plan que está urdiendo Hugo, negociar ser concursante de 'Supervivientes'.

"He pasado una noche de mierda"

La exazafata y modelo ha confesado en la revista que pasó una muy mala noche tras acabar el reality y no reencontrarse con su hijo: “Después de tanto tiempo sin verle por estar trabajando, que no estuviera me ha dolido mucho. Aunque la situación con Hugo no era buena, esperaba que al menos me trajera a mi hijo, poder verle en Madrid. Me he encontrado con que estaba en Palma de Mallorca. He pasado una noche de mierda", ha asegurado en la revista.

La mayor preocupación en este momento es su hijo Martín, de diez meses: “Tengo mucho miedo de lo que voy a pasar ahora con mi hijo. Él ha sido siempre lo primero”. Adara siempre había mostrado un gran miedo al tema de la custodia con su amigo Joao mientras estaba en el reality.

“Estoy destrozada porque Hugo quiere quitarme a mi hijo"

Después de que la historia de amor entre Adara y Gianmarco saliera a la luz y confesaran sus sentimientos teniendo como alcahuete a Joao, Hugo abandonó el plató de ‘GH’ y se dedicó a hacerse platós y entrevistas previo pago. Además interpuso una demanda contra la ganadora de ‘GH VIP’ por la custodia del bebé. “Estoy destrozada porque Hugo quiere quitarme a mi hijo. Me ha dolido muchísimo. Nunca pensé que podría llegar tan lejos. Yo nunca pensé en llevarme a mi hijo a Italia”, confiesa.

Adara: "Voy a vivir con Hugo. No cierro la puerta a volver con él. Gianmarco tendrá que esperar".

A pesar de todas las cosas que sintieron ella y el italiano, -entre otras cosas confesaron estar enamorados-, parece que todo se ha esfumado de repente, tras ganar el concurso. "Tendrá que esperar", ha dicho sobre Gianmarco.

“Hemos vivido una historia en un mundo irreal”

Adara ha cambiado su opinión con respecto al italiano y se masca la ruptura. Parece que el vídeo que le pusieron tras salir de la casa en el que se veía a Gianmarco flirteando con otras en ‘GH VIP’ y la charla extensa que habrá tenido con su madre Helena, han hecho su efecto porque ahora su visión es otra: “Hemos vivido una historia en un mundo irreal”, ha manifestado.

Además ha dejado abierta la posibilidad de una reconciliación con Hugo Sierra: "No cierro la puerta a volver con él, no sé lo que va a pasar”. Por el momento, Adara que seguirá en Palma de Mallorca con Hugo Sierra: “Voy a vivir en Palma. En mi casa”.