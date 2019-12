Los primeros días de Adara fuera de 'GH VIP': sin Gianmarco, sin Hugo y con mucha ansiedad

Adara Molinero se convirtió este jueves en la ganadora de 'GH VIP 7'. Una victoria que se olía desde hace meses y que acabó con un sabor agridulce para ella, pues a pesar de haberse llevado el maletín de los 100.000 euros (que al final se quedan en unos 40.000), se encontró de cara con la realidad que le esperaba.

La joven, de 26 años, comenzó una relación con Gianmarco Onestini (22), otro de los concursantes, dentro del reality de Telecinco, y a su vez cortó, desde dentro del concurso, su noviazgo con Hugo Sierra (45), con quien llevaba un año y medio saliendo y con quien tiene un hijo, Martín, nacido en febrero de 2019.

El problema ha sido que Hugo comenzó una guerra contra Adara por la custodia del pequeño. Puso una demanda contra ella pero luego la retiró. Igualmente, parece que no llevó al niño a Madrid el jueves para que su madre lo viera, ya que la joven pasó su primera noche en la calle con su madre, Helena.

Las primeras horas de Adara fuera de 'GH VIP'

Aunque todo parecía indicar que Adara pasaría su primera noche fuera de 'GH VIP' con Gianmarco, quien fue a verla al reality antes de salir y le dijo que "la amaba", finalmente no fue así.

La ganadora se mosqueó en la gala al ver las serias caras de su madre y de su padre, que se encontraban en plató, separados, ya que no se llevan bien desde que se divorciaron. Además, vio vídeos del italiano tonteando con otras concursantes del programa, algo que no le gustó.

Las últimas informaciones apuntan a que Adara estaría con mucha ansiedad por la situación a la que se enfrenta, ya que tiene miedo de perder la custodia por su hijo. Recordemos que en estos pleitos se tiene muy en cuenta la actitud de los padres, y cualquier cosa que se haya dicho o hecho en televisión puede ser usada por la otra parte para tomar ventaja.

"A Adara le están metiendo mucho miedo desde que salió, y está paralizada", dijo María Patiño este viernes en 'Sálvame'.

Sin Gianmarco y sin Hugo

Adara decidió irse sin Gianmarco, y éste en vez de llorar y lamentarse como cualquier enamorado, ha decidido hacerse un 'Deluxe'. Este sábado por la noche podremos ver al italiano despachar a gusto contra la que era su 'amor' hasta hace menos de dos días.

¡ATENCIÓN! La relación de Adara y Gianmarco está en peligro. Este sábado, Gianmarco se sienta en el Deluxe para contarnos todos los detalles. ¿Por qué Adara le ha enviado un mensaje tan frío a Gianmarco? 😱 pic.twitter.com/7J5v9ib36X — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) December 20, 2019

Gianmarco le ha enviado un mensaje a Adara tras pasar la noche separados, en el que le ha escrito: "Adari, esperaba tu mensaje pero entiendo que antes tengas que estar con tus padres. Cuando quieras, sabes que para ti estoy siempre".

Y ella le ha contestado: 'Gracias, creo que deberíamos hablar". Todo esto según Gianmarco, que cree que el mensaje no lo ha enviado ella, ya que "la respuesta es demasiado fría". "A mí me gustaría estar hoy con ella. Pero no sé qué va a ocurrir, no sé si vamos a estar juntos", dijo este viernes en los totales del 'Deluxe'.

De Hugo no se sabe nada. Se supone que está en Palma de Mallorca, donde vive y donde está su hijo.

¿Adara prepara una exclusiva?

A todo este culebrón se suma la exclusiva que estaría preparando Adara con su madre, y que saldrá en una revista el próximo miércoles. Suponemos que en 'Lecturas', que es la revista de cabecera de los de Telecinco.

De momento, según han apuntado en 'El programa de Ana Rosa' y 'Sálvame', Adara no va a hablar y está midiendo todo lo que hace con mimo, ya que no sabe si le va a pasar factura en la custodia por su hijo, a quien no sabemos si ha visto aún o no.

Este sábado podremos ver a Gianmarco en 'Sábado Deluxe' y este domingo a ambos en el debate final de 'GH VIP'. A Hugo no se le espera, pero todo esto pinta bastante mal, un panorama que sin duda ha enturbiado la victoria de la ganadora del reality.