Adara, acusada de estratega tras el beso con Gianmarco y el frío reencuentro con su madre en 'GH VIP'

Adara y Gianmarco han dado rienda suelta a su pasión. La modelo y el italiano han consumado su romance con un tórrido aluvión de besos en la casa de 'GH VIP'. Un gesto cargado de controversia que los seguidores del reality de Telecinco no han dudado en comentar y criticar sin tapujos.

Por otro lado, Alba Carrillo, Mila Ximénez, Noemí Salazar y Adara han recibido la visita de sus madres. Unos encuentros cargados de emoción en los que Helena Molinero, madre de Adara, ha insuflado ánimos a su hija mientras ambas desnudaban sus corazones.

Adara confiesa que teme salir de 'GH VIP'

Antes de que produjera el reencuentro con su progenitora, Adara ha conversado con Jordi González sobre su gesto romántico con Gianmarco después de que este fuese elegido por el público para pernoctar en Guadalix.

Cuando Jordi le ha preguntado al inicio de la noche cómo se sentía después de lo sucedido, Adara ha respondido lo siguiente: "Para mí fue increíble, estaba súper feliz porque vi a Gianmarco y pude estar mucho tiempo con él". Recalcó sentirse "muy feliz" mientras sus compañeras sonreían, mostrándole su apoyo.

Adara contesta a Jordi sobre la noche que ha pasado con Gianmarco ¿Qué os parece? 🔄 Me muero por verlo todo❤️ Sin más #MeGustaGHVIPGala15pic.twitter.com/OLiD3FGZ7r — Gran Hermano (@ghoficial) December 12, 2019

Adara también ha hablado sobre lo que siente con respecto a su posible salida de la casa: "Pensaba que sí, pero me da bastante miedo afrontar la situación". A pesar del pavor que le causa la escena shakesperiana que tiene montada en el exterior, se ha reafirmado en sus propósitos asegurando que ha expresado todos sus sentimientos y que ha dicho absolutamente todo lo que pensaba.

Las finalistas de 'GH VIP' se reencuentran con sus madres

El momento más pasteloso de la noche ha llegado con las conversaciones madre-hija. La primera ha sido Noemí Salazar, que se ha reencontrado con su madre, Raquel. Durante su encuentro han vivido un momento que parecía sacado de 'Entre fantasmas' cuando la progenitora ha confesado a su hija que su abuela la ha estado haciendo compañía proyectándose en Mila Ximénez.

Raquel Salazar no ha dado puntada sin hilo y ha aprovechado el momento para mencionar el conflicto que tuvo con Jorge Javier Vázquez y que la llevo a desaparecer de los programas de 'GH VIP': "Creía que me habían vetado en todos lados y como soy tan sentía tengo una depresión de caballo".

La siguiente ha sido Mila Ximénez, que ha visto a su hija Alba Santana. La colaboradora de 'Sálvame' se ha despedido de su mal temperamento habitual para llorar a mares junto su retoña. Alba Carrillo ha podido ver a Lucía Pariente y entre ellas tampoco han faltado las muestras de afecto.

¡¡Cuánto amor en el reencuentro entre Alba y su madre!! 🔄 si te ha ENCANTADO este momento #MeGustaGHVIPGala15pic.twitter.com/YSG0W5K9RL — Gran Hermano (@ghoficial) December 12, 2019

El programa ha guardado el reencuentro de Adara con su madre para el final. A pesar de que parecía el más interesante, Helena Molinero ha estado algo fría con su hija y ha optado por una conversación más estratégica que sentimental. A pesar de la sobriedad del encuentro, le ha dejado un consejo muy valioso: "Cuando salgas tendrás que reconstruir tu futuro de la forma que más feliz te haga. Pasamos por el mundo una vez y hay que vivirlo intensamente, como tú lo haces".

¿Soy el único que se ha dado cuenta de que la madre de Adara se ríe como ella? #MeGustaGHVIPGala15pic.twitter.com/ADZ52zHCpc — Gran Hermano (@ghoficial) December 12, 2019

Adara reitera que está enamorada de Gianmarco

Tras una noche de amor, Adara y Gianmarco han tenido que despedirse. El italiano se ha acercado silenciosamente a la cama de la joven para volver a besarla con la luz del sol matinal colándose por las cortinas.

Así ha sido la despedida esta mañana de Gianmarco y Adara ¿Qué os parece? 🔄 Me encanta ❤️ Sin más #MeGustaGHVIPGala15pic.twitter.com/Jr6igVefA3 — Gran Hermano (@ghoficial) December 12, 2019

Esa misma mañana, Adara ha acudido al confesionario para volver a confesar lo evidente y pedir disculpas a su pareja: "Que me perdones. Si te he hecho daño, no sé cómo ha podido pasar. Me he enamorado de Gianmarco".

Para culminar, ha explicado que tiene que ser sincera y "fiel a sus sentimientos", aunque ha remarcado que siente que su relación con Hugo ha sido un fracaso. Ha puesto un cierre de cuento a su momentazo con esta extensa declaración: "Me siento súper feliz y súper especial de poder vivir algo tan increíble y tan mágico con Gianmarco. Me siento muy liberada. Si el día de mañana miró hacia atrás sé que no me voy a arrepentir de nada porque he sido fiel a mi corazón".

Adara y Gianmarco, ¿amor o estrategia?

El beso entre Adara y Gianmarco ha dado munición a los detractores de la modelo. La contradicción de este gesto después de que la modelo besase a Hugo Martín hace una semana, ha provocado un aluvión de críticas.

El gélido reencuentro entre Adara y su progenitora también ha ayudado a avivar esta corriente de opinión negativa que podría provocar la derrota de la absoluta protagonista de esta edición de 'GH VIP'. Los seguidores del programa han calificado a la concursante de falsa, estratega y sobreactuada, entre otras lindezas.

papelón el de Adara y su madre, el peor reencuentro sin duda #MeGustaGHVIPGala15 — Paula Baena (@catchypaula) December 12, 2019

Adara es una falsa, solo ha hecho ese confesionario porque Joao le aconsejó que fuera sincera y ella está pensando en el maletín, porque claro que el padre de su hijo lo pase mal le importa una mierda #MeGustaGHVIPGala15 — * (@Ainaraverdejo) December 12, 2019

Me cansa la actitud de Adara siempre pensando en que es la odiaba o la menos querida...es una falsa humildad que en el fondo no siente, pero como siempre es una falsa #MeGustaGHVIPGala15 — La Lozana (@LydiaLozana) December 12, 2019

Hacer eso a tu pareja delante de toda España, significa que nunca lo quisiste y hay que ser muy mala persona. Ahora llora y pide perdón( para ganar el maletín). Eres una falsa Adara. #MeGustaGHVIPGala15#HugoEsGH12D — El Rincón de GH (@elrinconindegh) December 12, 2019

Mila representando a media España viendo durante dos horas videos de la falsa carpeta entre Adara y GianMarco#MeGustaGHVIPGala15pic.twitter.com/Upyjvs1PtH — Laaaauuuuraaaa 💫 (@realitystas) December 12, 2019

Adara miente cada dos minutos. Tú has dicho lo que sentías cuando te han descubierto, cuando tres personas te han dicho que se ha visto todo lo que has dicho por esa boca, basta ya de ser tan fría calculadora y falsa #MeGustaGHVIPGala15 — van der woodsen (@mirigantolin) December 12, 2019

El confe de Adara pidiendo perdón a Hugo S. es de vergüenza, nos quiere vender una víctima mientras no ha hecho nada para evitar hacerle daño. De verdad se puede ser tan falsa??? Me ha puesto enfermo#MeGustaGHVIPGala15 — josecarlosmg10 (@josecarlos10mg) December 12, 2019

Me siento tan TAN estafada con Adara! Algo que se supone que era natural,espontánea y nada falsa; se ha convertido en una actriz manipuladora que por el maletín,vende a quien haga falta...... ESTAFADORA!!! #MeGustaGHVIPGala15 — Srta 🦄 (@Ly_G89) December 12, 2019

Adara es una persona mentirosa por naturaleza, cada cosa que suelta por la boca es falsaLa última es que no había tomado una decisión y que necesitaba salir de la casa para aclarar las ideas, y poco despúes va y le come la boca a Gianmarco #MeGustaGHVIPGala15 — Heartless ♀ (@Sweet_poison_93) December 12, 2019

Adara a la calle, vas de sincera y eres la más falsa, Estela por lo menos miraba por los sentimientos de su marido, tú ni por los de Hugo ni por los de GM. Egoísta que solo sabe mirar por sí misma. #MeGustaGHVIPGala15 — Clariña (@ClerRodriguez) December 12, 2019

Y tú, ¿crees que la relación de Adara y Gianmarco es sincera o se trata de un ardid para que la modelo consiga el maletín?