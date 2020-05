Acusan al programa 'Masterchef' de "manipulador" tras la expulsión de Fidel.

La última expulsión de ‘Masterchef 8’ fue una de las más tristes para los concursantes y telespectadores de TVE ya que se marchaba uno de los aspirantes a chef más populares de la edición. El programa decidió que cocinara un compañero en lugar de la persona en cuestión, un desafío que acabó en drama para Fidel, que fue el expulsado de la quinta gala.

Teresa fue la encargada de cocinar por él y tuvo que preparar un corazón de vaca, no teniendo ni idea de cómo hacerlo. "Esta experiencia ha sido la peor de mi vida. Nunca había cocinado un corazón de vaca. No me gusta la casquería. Esto me va a hundir a mí también. No le puedo hacer esto a un compañero. Es que lo siento tanto... No es justo. No me gusta tener la responsabilidad de que él se vaya", relataba la economista barcelonesa entre lágrimas.

Fidel: "¿Creéis que estuve callado en la prueba de eliminación?"

'Masterchef' se ha visto envuelto en otra polémica después de lo ocurrido la semana pasada con Saray. Tras finalizar la quinta gala, Fidel no estuvo contento con lo que se vio y ha acusado al programa de haberle censurado. Según su versión, él estuvo dando indicaciones a Teresa de cómo cocinar el plato, -lo único que se le permitía hacer-, y nada de esto se vio en el programa, mostrando una pasividad, que no era tal, por su parte.

"En la prueba de eliminación yo hablaba. Yo no entender por qué no salgo hablando en la prueba de eliminación. Gracias a las universidades de edición de vídeo por tan buenos alumnos...", ha escrito en Twitter el músico catalán del grupo 'Los Wilds'. "¿Creéis que estuve callado en la prueba de eliminación?", ha preguntado a sus seguidores.

En la prueba de eliminación yo hablaba 😅 🤔@MasterChef_es — Fidel MasterChef 8 (@FidelMChef8) May 11, 2020

Yo no entender xq no salgo hablando en la prueba de eliminación!!!Gracias a las universidades de edicion de vídeo por tan buenos alumnos 😂😂👁️👁️🙌@MasterChef_es — Fidel MasterChef 8 (@FidelMChef8) May 11, 2020

Creeis que estuve callado en la prueba de eliminación? — Fidel MasterChef 8 (@FidelMChef8) May 11, 2020

"Son unos manipuladores. Algo tenían que hacer para justificar tu expulsión"

Las respuestas no se han hecho esperar y varios usuarios han tachado al programa de “manipulador” al haber eliminado las partes en las que él hablaba. “Son unos manipuladores, tú has estado alegre y hablando siempre y te quieren joder”, “algo tenían que hacer para justificar tu expulsión con esa prueba tan absurda”, “Me creo totalmente que editaran todo para dejarte mal” o “Ya sabemos que está todo manipulado”.

Sin embargo, este tipo de quejas son habituales en los reality por parte de los concursantes que siempre protestan porque no se ve todo lo que han hecho o dicho. Lo cierto es que es imposible emitir todo el contenido porque entonces los vídeos y programas durarían horas y serían hasta infumables.