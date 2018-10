La acusación plantea pedir una multa de 22 meses para Willy Toledo por cagarse en Dios

La Asociación de Abogados Cristianos tiene previsto pedir una pena de 22 meses de multa para el actor Willy Toledo por un delito contra los sentimientos religiosos y otro de obstrucción a la justicia, según ha informado la presidenta del colectivo, Polonia Castellanos, y que recoge este miércoles El País.

Esta petición se presenta tras la decisión del juez instructor de decidiese procesar la pasada semana al intérprete por cagarse en Dios y en la Virgen María.

La causa contra Toledo se basa en la publicación de dos mensajes en la red social Facebook en el año 2017 en los que criticaba la apertura de juicio oral contra tres mujeres por la procesión de una gran vagina en Sevilla. Toledo manifestó en sus mensajes: “Yo me cago en dios, y me sobra mierda pa cagarme en el dogma de la santísima y virginidad de la Virgen María” y “Me cago en la Virgen del Pilar y me cago en todo lo que se menea”. Según el juez, ambas frases son “potencialmente ofensivas para le religión católica y sus practicantes”

El actor quedó en libertad el pasado 13 de septiembre tras ser detenido y manifestó que "Estoy haciendo lo que tengo que hacer: llamar la atención”, dijo Toledo. “Acataré la sentencia, pero es fundamental que se genere un debate en este país para decidir si es democrático que haya estos artículos en el Código Penal”, manifestó en referencia al delito contra los sentimientos religiosos.