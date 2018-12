Estas han sido las actuaciones de la gala 11 de 'OT 2018'

Este miércoles se ha emitido la gala 11 de 'OT 2018'. Las nominadas eran Marta y Sabela, y finalmente ha sido expulsada la primera. A Sabela le ha ido a visitar su novio, quien ha sido muy comparado con Pablo Amores, la pareja de María.

En el programa se han elegido a los dos primeros finalistas, que han sido Natalia y Famous. La semana que viene el jurado escogerá al tercer finalista. Los espectadores, con sus votos durante la gala 12, escogerán al cuarto y quinto.

Estas han sido las actuaciones de la gala 11. ¿Quién es tu favorito?

Grupal

Los concursantes han cantado 'Ni tú ni nadie' de Alaska y Dinarama.

Marta

Marta ha interpretado 'One more try' de Geoge Michael.

Sabela

Sabela ha cantado 'El cuarto de Tula' de BuenaVistaClubSocial:

Famous

El cantante ha interpretado 'Problem' de Ariana Grande.

Julia

La joven ha cantado 'Sober' de Demi Lovato.

Miki

El cantante ha interpretado 'Hijos de la Tierra' de Nil Moliner.

Natalia

La ya finalista ha cantado 'Bang bang' de Nancy Sinatra.

Alba Reche

La joven se ha atrevido con 'Crazy in love' de Beyoncé.

¿Quién quieres que gane?