El acné en adultos: causas, consejos y productos para ponerle solución

Muchas personas han visto como durante el confinamiento volvían a producirse episodios de acné en su rostro. Parece muy extraño que en un momento en el que apenas se utiliza maquillaje y se ha disminuido enormemente la exposición de la piel a agresiones externas, como el sol o la contaminación, se esté sufriendo de nuevo brotes de granos, piel seca y otras afecciones cutáneas. ¡Y más cuando no estamos en edad de padecerlo!

La explicación es muy sencilla, el acné tiene muchas causas más allá de la edad por lo que no es un problema que sólo afecte a los adolescentes. La situación de estrés y ansiedad constante en que nos hemos visto inmersos a causa de la incertidumbre del momento ha producido que nuestro cuerpo responda liberando cortisol, una hormona responsable de los brotes acneicos.

Además se ha juntado otra factor, al estar encerrados en casa nuestros hábitos de alimentación también han cambiado, y muchas veces no de manera positiva, cayendo en desórdenes alimenticios que pueden agravar la aparición de acné.

Desde Vozpópuli vamos a poner la atención en este resurgimiento de brotes de acné que está afectando a la población adulta durante los meses de confinamiento y desescalada. Conociendo a fondo el problema podremos llegar a las mejores formas para prevenirlo y los productos ideales para ponerle solución.

Causas del acné durante el confinamiento

El acné es una enfermedad muy común de la piel y aunque es propia de la adolescencia, cada vez hay más personas que la sufren en edad adulta. Además, durante la cuarentena por la pandemia de la Covid-19, ha sido una de las consultas más recurrentes a los expertos según nos confirma Rocío Escalante, titular de Arbosana Farmacia.

Entre las causas del incremento del acné la experta cita el estrés y la ansiedad. "Todos hemos vivido, en mayor o menor medida, inseguridad y preocupación por nuestra salud o la de nuestros familiares, también por el trabajo y las posibles consecuencias de esta crisis. El estrés es un factor fundamental en el desarrollo del acné o en su empeoramiento".

La alimentación también influye en el acné

Además, la farmacéutica señala que "la alimentación también influye en el acné. Mantener unos hábitos saludables tantos días es complicado y es normal haber caído en tentaciones y caprichos, abusando de dulces o alimentos grasos, que pueden estar detrás de un brote de acné".

Finalmente, otra de las causas del acné durante el confinamiento podría ser la propia cosmética ya que "abusar de cremas y mascarillas nutritivas si nuestra piel es grasa o mixta puede haber provocado granitos".

¿Cómo combatir los brotes de acné?

Te explicamos varios pasos sencillos y rápidos de aplicar para cuidar nuestra piel durante estos días y prevenir la aparición de acné o reducir su impacto gracias a las recomendaciones de Rocío Escalante, experta en dermocosmética, y Patricia Castro, responsable de Laboratorios BABÉ.

La higiene. Es importante limpiar la piel por la mañana y por la noche con limpiadores específicos para pieles mixtas y grasas que incluyan en su formulación activos purificantes y suaves. Debemos elegir productos "respetuosos con nuestra piel para favorecer la función barrera, hay que evitar aquellos limpiadores demasiado agresivos” nos explica Patricia Castro.

La exfoliación. Más allá de la limpieza diaria, una vez a la semana hay que realizar una acción más profunda con un exfoliante o una mascarilla que también tienen que estar indicados para pieles con acné, grasas o mixta. “Es conveniente utilizar un exfoliante intensivo con efecto seborregulador enriquecido con ácido glicólico para una renovación celular profunda".

La hidratación. Hay que mantener la buena hidratación de nuestro rostro con cremas hidratantes con acción seborreguladora para que limiten la producción de grasa pero mantengan la piel hidratada. Es un error pensar que cualquier crema afectará negativamente a los granitos. ”Una vez la limpiamos, es importantísimo recuperar el equilibrio de nuestra piel” .

La protección solar. Es fundamental no olvidarse de ella eligiendo cremas solares oil free.

Una cicatriz será más difícil de eliminar que el grano

El tratamiento. Si nuestra piel ya está sufriendo las consecuencias del acné, debemos de pasar a la acción con productos específicos para ello. Siempre tenemos que recordar que es mejor tratar el grano con un producto secante que manipularlo para eliminarlo. La cicatriz que podríamos producir a la larga será más difícil de eliminar que el grano en sí.

El acné en adultos

Para conocer más a fondo el acné en adultos, entrevistamos al Dr. Ernesto Pérez Hernández, médico estético de la Clinica FEMM.

PREGUNTA. ¿Por qué aparece el acné en personas adultas? ¿Cuáles son las causas más frecuentes?

RESPUESTA. A diferencia del acné juvenil, cuando salen muchos granos pequeños, en las personas adultas el acné suele ser de tipo obstructivo. La grasa generada por las glándulas obstruye los poros de modo que proliferan las bacterias creando un proceso infeccioso e inflamatorio. Además hay otras posibles causas, como el estrés, el estado hormonal y el uso de cosméticos o algunos medicamentos.

P. ¿Cómo afectan los agentes externos al acné?

R. El humo del tabaco puede desencadenar el acné o agravar el ya preexistente. Sin embargo la exposición al sol, negativa para la piel, puede ser buena para el acné por las propiedades antisépticas de los rayos ultravioletas.

P. ¿Qué alimentos pueden afectar a su aparición?

R. Aunque siempre se han mencionado determinados alimentos como perniciosos para el acné, no hay demostración de que un alimento en particular pueda ser la causa de su aparición. Pero será mejor comer alimentos con bajo contenido en grasa.

Se recomienda acudir a un especialista cuando el acné perdura más de un mes

P. ¿Cómo podemos identificar si estamos empezando a tener un problema de acné o simplemente son unos granitos sueltos?

R. Se recomienda acudir a un especialista cuando el acné perdura más allá de un mes y cuando empieza a haber granos en diferentes fases: algunos con pus, otros rojos y otros como puntos negros.

P ¿Cuál sería el mejor tratamiento?

R. Para poner un tratamiento siempre hay que hacer antes un diagnóstico, ya que tenemos muchas opciones. Algunas de ellas son medicamentos a base de vitamina A o antibióticos, otras son cremas antisépticas, y otras veces hacemos peelings con ácido salicílico o glicólico o tratamientos con láser.

Otro tipo de acné: el cosmético

El llamado acné cosmético está causado por ciertos componentes químicos de productos de cosmética que pueden empeorar un acné ya existente o ser la causa de su aparición. Para poder ponerle solución hay que cambiar nuestra rutina de belleza y apostar por elementos naturales que no alteren el equilibrio natural de la piel.

Este tipo de acné es el que sufría Natalia Olmo, creadora de la firma de cosmética natural Maminat. Cuando se lo diagnosticaron fue consciente de los elevados precios de la cosmética natural y, después de varios años estudiando los beneficios de la naturaleza de la piel, logró acabar con su acné y decidió crear su propia marca en el que se encuentran productos para todo tipo de pieles, desde las más grasas a las más secas.

La pasión por la naturaleza va más allá de la formulación de sus productos. La marca no testa con animales, sus envases son reutilizables y sus etiquetas de papel mineral que ayuda a combatir la tala de árboles. Además ninguna de sus materias primas son plantas o aceites esenciales en peligro de extinción.

Productos para combatir el acné

Para los rostros con impurezas que necesitan equilibrar la producción de sebo, Sileä ha creado Balance Cream, una fórmula que, además de tratar la piel con tendencia a acné e impurezas durante todo el año, evita los brotes de granitos que suelen aparecen después del verano.

Para lograr una piel con menos brillo y libre de imperfecciones, cuenta entre sus principios activos con Aloe Vera, aceite de Karité y urea que mejoran la hidratación y calman la piel, óxido de zinc, que tiene efecto secante, y té verde y regaliz que funciona como antiinflamatorio y reafirmante.

Desde la marca Forever nos invitan a combatir el acné tanto desde el interior como desde el exterior. Lo primero lo logramos gracias a BeePropilis, unos comprimidos que se toman antes de cada comida para favorecer la circulación sanguínea con lo que se logra que todos los nutrientes lleguen perfectos a las células de la piel.

Para cuidarnos desde fuera podemos recurrir una o dos veces por semana la mascarilla Aloe Biocelluose Mask. Su uso activa la circulación y equilibra el pH de la piel favoreciendo la limpieza, nutrición y el cerramiento de los poros para evitar que en ellos se deposite suciedad.

Las acne caps de Mi Rebotica son unas cápsulas que están indicadas específicamente para pieles grasas que tienen tendencia al acné. Mantienen las condiciones óptimas de la piel facial gracias a sus propiedades antiinflamatorias, además de reequilibrar su flora y eliminar las toxinas nocivas. Basta con tomar una cápsula al día para notar una piel reparada con un aspecto más liso y sin imperfecciones

Después de todo lo que hemos hablado, no hay de qué preocuparse si en las últimas semanas has notado un incremento de acné en tu rostro. Puede ser pasajero y terminar en cuanto retomemos la rutina habitual o, si no fuera así, ponernos en manos de expertos para que nos aconsejen el mejor tratamiento.